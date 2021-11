400. Pues, hombre, Hilario, más de 400 fiscales en sus marcas, listos para recibir denuncias sobre delitos electorales, así es que, ya están sabidos.







ACTAS. A ver si esta vez meten al mamo aunque sea a uno de todos esos que hacen pillerías en las mesas, porque en las actas que adulteran está hasta el número de identidad del cliente, y nunca han sentado un precedente.







CULPA. Divorcio entre Víctor Cubas y Chilo Cruz, por culpa de Yani, aunque no es la primera vez que rompen relaciones.







VIEJA. Anoche estaba convocado el Zoom del hemiciclo y todos los caminos indicaban que iban a darle viento a la prórroga de la vieja chancletuda, como le decía la Chilindrina a doña Florinda.







DNI. Ojalá, porque aunque es cierto que el hondureño es pachorrudo y deja todo para última hora, mucha gente no pudo sacar su DNI por los benditos paros de los empleados.







PANAL. Reaparece Juliette Handal y su panal para seguir endosando candidatos a diputados, solo que la mayoría no asomó el cacho, a excepción de Suyapita Figueroa Ramos.







BOLSA. Power Chicken y Omar Menjívar juran que ya tienen la alcaldía de SPS como en la bolsa y que los coordinadores de Toñito en Cofradía se acaban de unir a la alianza.







TREP. Avisan los trillizos del CNE que cualquier desmadre que se presente con el mentado TREP será resuelto con los “call center” mágicos. ¿Y eso irá a funcionar? Ummmm...







OCHO. Hombre, una investigación de El Heraldo revela que de los 14 presuntos partidos, ocho no llevan candidatos a diputados en once departamentos. Por poquito y solo inscriben la nómina presidencial.







BOTÍN. Otra prueba de que los partidos bisagras o de maletín son puro negocio. Un modus vivendi y un modus operandi por el botín de la deuda política. Como aquí, en Honduras, lo que sobra es pisto, hay que botarlo.







VENCIÓ. A propósito, en los aposentos del Kelvin, la Pao y la Rixi han confirmado que ya se venció el plazo para que los partidos mandaran sus listados de candidatos a mesas o JRV, como les clavaron ahora.







FOTO. Otro negocio a la vista. Como la mayoría de “partidos” no mandó nada, porque no tienen gente, al CNE no le quedará de otra que enviar las credenciales sin nombre y sin foto, como lo había anunciado el Kelvin. Ja...je...ji...jo...ju...