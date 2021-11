VALLAS. Avisa la ENEE que ya se ha apeado 15 mil vallas de los postes de luz. El trabajo ha sido duro, porque los políticos las cuelgan con alambres, clavos, madera y engrudo. A ver si el CNE también dice pío, porque eso lo prohíbe la Ley Electoral.







RTN. El Kelvin manda a decir que le contarán las costillas a los candidatos morosos con el fisco, que ni siquiera tienen RTN, y no descarta, incluso, la inhabilitación.







VIEJA. Ajá, y ahora que la vieja chancletuda ya no vale, cómo creen que hará la pobre “people” que no posee el nuevo DNI, no por culpa propia, sino del Proyecto Identifícate.







PAROS. Cuánta gente no se ha podido enrolar por todos esos paros de los empleados, por falta de pago o por lo que sea, pero el caso es que el cliente solo ha ido a papear.







COMBO. En esas redes le están volando maceta que es un contento al “combo de los traidores” del PL, “pior” ahora que ya anunciaron que votarán por Xiomara.







TRAIDOR. Una cosa es que Chilo y otras hierbas, que no son candidatos a nada, apoyen a Xiomara, y otra, muy distinta que lo haga un candidato, como los casos de Osman Aguilar y Kritza Pérez. La consigna es que liberal que vote por ellos, es más traidor que ellos.







CHON. Tal vez la “people” de Libre les presta el voto. Cómo no, Chon...Si no se lo van a dar ni a los diputados de Nasralla. Papos fueran los de Libre si no aprovechan a ganar también el Congreso.







CLARISA. Qué bueno que Clarisa, la única hija de “Paquito” Gaitán, va de vicealcaldesa en Cantarranas. Yani la presentó ayer en rueda de prensa.







ABORTO. El “papi” sigue en su cruzada con la firma de acuerdos. El turno de ayer le tocó a la Confraternidad Evangélica, en rechazo al aborto y a los matrimonios del mismo bando.







JARI. Reaparece el hombre invisible, desde su búnker de Los Laureles, y anuncia que también se la da con Xiomara.







DORMIR. Danielito y la Chayo a lo mejor no han podido ni dormir luego de la amenaza de Biden de no dejarlos entrar a USA. Ja... je... ji... jo... ju...







SOMOZA. Tan “preocupado” anda el nuevo Somoza que su Congreso y su Corte títere ya le dieron luz verde para que se zafe de la OEA. Total, mientras Nicaragua sea su hacienda particular, qué le importa la OEA, la ONU o lo que sea.