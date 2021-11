PLAZO. Pues, hombre, Hilario, antenoche se acabó el plazo para que los partidos mandaran la lista de sus delegados para las mesas y la mayoría no mandó nada.







TRÁFICO. Todos los caminos indican que vuelve el tráfico de credenciales porque, como no mandaron la lista, las bisagras esperan que el CNE se las mande, como siempre, sin nombres, fotos y código QR, como había anunciado el Kelvin.







PAPI. Las mipymes se unen en apoyo a la Ley de Empleo del “papi”. El plan va dirigido a los jóvenes y mayores de 50 años y ya lo firmaron cafetaleros, cooperativas y bananeros.







COMBO. A ver qué diputados liberales salen por FM. Por un lado anda el “combo de la Kardashian”, por otro el “combo de los traidores” -OA y KP- y el tercero de los fieles al partido.







ENVIDIA. Pura envidia que le tienen a la “Kardashian” liberal solo por sus pompis y pechonalidad. Allí andan que cuánto le habrán costado y que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue Teté.







2017. Los mismos liberales dicen que no saben cómo se las arregla la “Kardashian” para salir. La bulla es que en 2017 se reventaron a Eliseo para meterla a ella y otros juran que quien la mete es AM, del CNE.







CHILO. Hombre, preferible hacer eso que hizo Chilo ayer junto al hijo del “burro eléctrico”, que estar en un partido y andar hablando mal del candidato.







LOCAL. Chilo y la Alianza Liberal Opositora se la dieron con Xiomara y recordaron viejos tiempos en la otrora sede del Consejo Local Liberal de la Kennedy.





VIEJA. Al final no pasó la vieja chancletuda, como le decía La Chilindrina a doña Florinda, aunque JM había avisado temprano que la iban a prorrogar hasta el 31 de diciembre.







MAL. Hombre, pero parece que la mayoría de la “people” está de acuerdo con la decisión de Mauricio Oliva y compañía, porque por esas prórrogas es que el hondureño está mal acostumbrado a dejar todo para última hora.







PROHECO. La otra cosa muy buena que hizo el Congreso en el zoom de antenoche -y ya era tiempo- es la aprobación de la permanencia y la nivelación salarial para los maestros Proheco.







PECHO. Esos pobres docentes proheco trabajan allá, en el C del M, y son los únicos que han puesto el pecho, primero en 2009, cuando la cosa aquella, y luego cuando Eta y Iota.