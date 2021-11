SILLA. Pues, hombre, Hilario, Will Méndez al final se la dio con Yani y anuncia que van con todo por la silla de JOH y compañía. ¿Y María Luisa?







HIJA. El vicealcalde de Paquito será el nuevo candidato del PL en Cantarranas. Algunos pedían que su hija, como en el caso de la Misquita, asumiera la candidatura.







CARIÑO. El dinámico alcalde de Cantarranas, que le dio vuelta de calcetín a su municipio, fue despedido con mariachis, globos, cánticos y, sobre todo, con el dolor, llanto y cariño de todo su pueblo.







ACUERDO. El “papi” ha firmado con mujeres campesinas un acuerdo por el empleo, para apoyar las microempresas y dar financiamiento a bajos intereses, si gana la guayaba.







APOYA. En Libre juran que si ganan la guayaba, no habrá privilegios para el banquero que apoya al “papi” y le presta el helicóptero a Xiomara. A ver, dijo el cieguito.







FREÍR. Aunque dicen que no hay que freír la liebre antes de cazarla, los de un partido ya andan celebrando, y hasta repartiendo chambas.







VIEJA. Ya ven, la vieja seguirá dando de qué hablar, hasta el 31 de diciembre, solo que se fregaron, porque para votar solo se podrá con la cipota.







PAGAN. Escalofriante y repudiable dato de la zarina al revelar que solo el siete por ciento de los políticos que pretenden “cambiar” estas honduras pagan impuestos. Pobre pueblo pobre...







SOLO. A resultas, como dice aquella viejita, que de 20,292 candidatos a cargos de elección popular -diputados, alcaldes, regidores- solo 1,343 pagan tributos. ¡Bárbaros!







MULA. Vuelve la mula al trigo con el bendito desarme. Si así de fácil fuera acabar con la violencia política, la violencia de la extorsión, de la droga, de los asaltos, en fin...







CHEPOS. El problema es que a quien desarman los chepos es al honrado, al que anda trabajando, al comerciante que anda con su pistolita toda oxidada para medio defenderse.







DPI. Allá en Jutiapa, Atlántida, unos delincuentes desarmaron a varios de la DPI, y hasta se dieron el lujo de filmar y subir el video a sus redes fecales.







CHON. Que nadie se aflija ni se afloje por la H, manda a decir Neto Mejía, que, si sacan la calculadora, se darán cuenta que todavía se puede ir a Qatar. Cómo no, chon...