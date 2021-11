PAZ. Lo único que faltaba, a apenas dos semanas de las elecciones, la violencia se apodera del proceso. El cardenal ha llamado a parar la barbarie. ¿Y el acuerdo de paz?







PAQUITO. Quienes conocían a Paquito Gaitán, como cariñosamente lo llamaban, solo bondades hablan de él. Era un hombre de bien. Buen vecino, ejemplar padre de familia, buen esposo y político.







MÁGICO. Y no solo un buen hombre. Como alcalde transformó su municipio, Cantarranas, hasta volverlo mágico y un pueblo selfi. No por nada iba por su quinto período y tenía la reelección como en el banco.







QUEDA. Honduras ha perdido a un gran hijo y, lo que queda ahora, es esforzarse por parar la barbarie, por detener a cualquier orate desquiciado que pretenda resolver las diferencias con violencia.







APORTEN. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y, gane quien gane, lo que queda es que los líderes políticos, religiosos, gremiales, sociales y empresariales, aporten cada quien lo suyo -desde su respectiva trinchera- para que el proceso no acabe de degenerarse.







TAIWÁN. La comitiva que andaba por Taiwán, encabezada por JOH, venía ayer de chuso, de regreso a Tegucigalpa, y el hombre ya estará hoy en el Juan Pablo.







TREP. Pues, hombre, Hilario, al final no hubo simulacro del mentado TREP y el Kelvin, la Pao y la Rixi lo pasaron para mañana, así es que ya están sabidos.







BOCA. El “papi” ha dejado claro en su gira por Yoro que él never and never abre la boca para prometer lo que no cumplirá. “Lo que digo, lo cumplo”.







TITO. El candidato azulejo le pide desde ya a la “people” que cuando sea gobierno, nadie lo llame “presidente”, que prefiere que lo sigan llamando “Tito” o “papi”.







JUNCO. Xiomara anduvo con el alcalde amable de Colinas en varios municipios de la tierra del junco, donde los refundidores demostraron su musculatura.







TARIMA. La bulla es que el viernes anterior, en la concentración de Xiomara en Comayagua, agarraron a dos empistolados que estaban ocultos debajo de la tarima.







CNE. Si bien en todas las campañas hay confrontaciones y ataques, tal vez ahora que mataron a Paquito y a los regidores de Libre y del Partido Nacional, en el CNE se animan y le dan viento al mentado “acuerdo de paz”.