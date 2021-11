DARÍO. ¡Vaya, hombre! Ángel Darío por fin se unió ayer a Yani y se incorporó oficialmente a su campaña, allá en Vado Ancho, El Paraíso.



SOLO. Qué bien por el gonfalón rojo-blanco-rojo. Solo LZ y su cuarteto de desquiciados nunca se unieron, pero, no solo eso, sino que andan llamando a no votar por Yani.



AÑOS. En los años 80, cuando aquellos pleitos perros entre Rosuco, Montoya, Azcona, Flores, Bu Girón -y no digamos en los tiempos de Rodas- hace años que habrían expulsado a esos elementos.



CIERRES. Hoy es el penúltimo fin de semana para las campañas de los candidatos. Ya el próximo “weekend” solo habrá espacio para los cierres.



VIEJA. La bulla en el hemiciclo es que ya está listo el proyecto para ampliar, por enésima vez, la vieja identidad, hasta el 25 de noviembre.



LOCA. Bien dicen que, cuando el río suena, turuncas trae. Ya días que anda la loca del pueblo con ese globo sonda de la nueva prórroga. Y vea si el 25 no la vuelven a ampliar.



SACOS. A ver qué tal le iba anoche a la H y al Bolillo de torreja en el encuentro contra los canaleros. A ver, porque la bulla es que andaban unos sacos de sal que para qué.



LEÓN. Cuidadito con los apagones el 28N por la noche, le manda a decir Luis León, el holandés por la democracia, a la “people” de la ENEE y la EEH. A ver si se oye, padre...



MESAS. Avisa el Kelvin que las credenciales para mesas electorales, o Juntas Receptoras de Votos, como les clavaron en la nueva ley, vienen con nombres, foto del cliente y, de remate, con código QR. ¡Vaya, jodido!



BISNES. O sea que se les acabó el negocio a las bisagras, el gran bisnes de cada cuatro años, con la venta de credenciales. Para que vean que en el CNE también hay cosas buenas, no solo pleitos de cuartería.



HUELLA. La otra cosa que ha aclarado el Kelvin, con demostración en vivo del sistema biométrico, es que si a un cliente no le sale la huella, lo buscarán en el cuadernillo de votación y, si aparece, podrá votar sin ningún problema.



PAO. El Kelvin anunció temprano que sometería a votación su acuerdo de paz y el de la Rixi, así es que, le tocaría a la Pao inclinar la balanza.