MISA. La bulla es que antes del viaje hubo una misa de altos vuelos, incluida la bancada, en el Palacio del Juan Pablo II.







VOTOS. Avisa el “papi” que se compromete a hacer lo “sensato y lo correcto” una vez que conozca la “totalidad” de los resultados electorales, es decir, los votos urbanos y rurales.







TRABAJAR. El candidato azulejo dijo lo que dijo en el Cohep, donde expuso ayer su plan de gobierno y se comprometió ante el Juanca y compañía a trabajar y trabajar.







MISMO. Para que vean cómo le entienden al trámite los banqueros, el mismo que ha estado apoyando al “papi” ahora le presta el helicóptero a Xiomara.







SILLA. A oídos de Jorge Cálix, Beatriz, La Pichu, Rasel, Jari, en fin, la bulla es que el señor de la tele ya empezó a promover a Iroshka, su wife, para que ocupe la silla de Mauricio Oliva. Será.







MAMO. Por lo visto ya no habrá candidatos independientes a la guayaba el 28N. Uno está en el mamo y el otro se une hoy a Xiomara.







TOMÉ. René Adán Tomé, su exapoderado legal, le vuelve a caer a Nasralla por usurpar, dijo, el cargo de presidente del PSH, porque renunció al partido una vez que se la dio con Libre.







PELLEJO. “I am sorry for you”, manda a decir Cosenza, pero las plazas permanentes en Salud serán para el personal que puso el pecho y se jugó el pellejo en los meses más duros de la pandemia, y tendrán prioridad por encima de la antigüedad en el cargo.







DIEZ. Cosenza reveló que JOH le pidió que le maneje ese tema, y anunció que el plan es abrir diez mil plazas permanentes, para médicos, enfermeras, personal técnico, aseadoras hospitalarias, en fin.







BOLILLO. A oídos de algunos jugadores pisteros, el Bolillo de torreja les aclara que a la H no se llega por plata, sino por gloria. Qué bien. Tal vez se oye, padre...







SERVIR. ¡Vaya, hombre! Por fin vuelven al trabajo en el Consultorio Jurídico de la UNAH. Año y medio cerrado. La “U” también se fundó para servir a la “people”.







GORRA. A propósito de la UNAH, ¿y cuándo puercas piensan volver a la normalidad con las clases y toda la parte administrativa? Felices los docentes y trabajadores recibiendo el chequecito de pura gorra.







EJEMPLO. La UNAH debería dar el ejemplo en la educación superior. Para más la UPNFM ya anunció su regreso. Ya es tiempo de que las clases vuelvan a la normalidad en escuelas, colegios y universidades. A ver si se oye, padre...