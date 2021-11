TJE. Los trillizos del TJE solo vinieron a cambiar maletas. Apenas la semana pasada estuvieron en la RD y ahora en México. Qué vida para que fuera eterna, papa.







TREP. Por fin los trillizos del CNE avisan que este domingo será el primer simulacro del mentado TREP y será a nivel nacional. ¡Vaya, hombre!







PASARELA. Desfile de candidatos a la guayaba por la pasarela de Tito Livio y compañía. Antenoche Xiomara -por el zoom- y ayer “papi a la orden” y Yani, en carne y hueso.







MAÍZ. Hombre, a ver si Tito Livio y Coello le riegan maíz a los candidatos de las bisagras, aunque, con tantos, vea y no les agarre el 28 de noviembre.







COSA. Una de especulaciones sobre lo que pasará el 28N, que ¡uuuyyy! Que si gana fulano o sutana pasará tal cosa, que si gana el otro habrá esto o lo otro, y que no sé qué, que aquí que allá.







RED. Ajá, y para terminar de rematar, todos los días aparece una red o una ONG especulando sobre la “violencia electoral” y otras hierbas.







CNE. Habrá violencia, el día de las elecciones, si los señores y señoras del CNE no hacen lo que tienen que hacer y garantizan unas elecciones limpias, justas y transparentes, para que ganadores y perdedores acepten los resultados.







MANDA. El olanchano jura y perjura que Xiomara es la que manda ahora, en casa y en la campaña, y que él solo obedece. Será.







USA. Como para darle carita a los que decían que no podía viajar a USA, JOH solo aterrizó en la capital federal, y mandó fotos y videos bajando del “air force one” catracho.







AIR. A propósito del “air force one” catracho, a ver quién es el próximo o la próxima en andar roleando por el mundo en la moderna aeronave. Como ya no está Nasralla, que era el único que amenazaba con venderlo.







LIBRO. “Juntos hicimos historia: ocho años de Juan Orlando” se llama el libro que JOH anda presentando en Washington, y luego viajará a Taiwán con el mismo fin.







POBREZA. Avisa Julio Raudales que la pobreza, según un informe oficial del mismo INE, ha subido a 73 por ciento y la extrema llega a 55 por ciento.







CARTA. Para que vean que Bukele no anda con babosadas, acaba de pedirle una ley a la carta al Congreso para poner en tres y dos la “injerencia extranjera” al estilo de Danielito y la Chayo.