AVIÓN. Además del aumentito, avisa la chepa que ya tiene su propio avión, con capacidad para 19 pasajeros, así es que ya están sabidos.







FIRME. A pesar de los ataques, insultos y bombardeos contra el MP, “no podrán destruir nuestra fe y voluntad firme para seguir haciendo lo correcto”, avisa el fiscal general.







GALAS. Los trillizos del CNE vistieron sus mejores galas en la misa de cuerpo presente en la embajada imperial. Mensaje claro, contundente y preciso de Colleen Hoey, la encargada de negocios.







FRIJOL. El imperio contraataca le ha pedido a los Kelvin, las Paos y las Rixis elecciones limpias, libres, justas, transparentes y pacíficas. Ajá, y cómo era que decía Frijol, sobre el que manda.







ODIO. A oídos de Mundo Orellana y las “campañas de odio”, en los tiempos de Rodas Alvarado, el líder liberal decía que pinos iban a faltar, ¿para qué?







VIEJO. A Reina le decían el “viejo del machete” y a Oswaldo le sacaron una de anuncios sucios y de cervecitas heladas que para qué. Hasta unos frijoles chinos con gorgojos sacó a bailar Raviber.







MEDIO. Ajá, y ahora que el “papi” ni menciona a Xiomara ni Xiomara al “papi”, y Yani a puras cachas medio les tira unas chinitas a ambos.







PICOS. Al menos, claro está, que quieran que los candidatos se tiren picos en plena campaña. No, hombre, si eso no pasa en ninguna parte del mundo. Hasta en el Vaticano hay zancadillas y hasta tilín-tilín en tiempos de elecciones.







CNE. Lo que hay que promover -y exigir- es que el CNE haga lo que tenga que hacer para garantizar que el día de las elecciones no habrá desmadres con el tal TREP o el sistema biométrico, para que después nadie salga alegando fraude y que los malos perdedores -como LZ- no quieran reconocer el resultado.







YANI. Le fue bien a Yani en la presentación de su plan de gobierno y de su bono ante el Juanca del Cohep y compañía. Prometió sacar a Honduras de la pobreza y ponerle fin a tanta tramitología.







TAREÍTA. Pues, hombre, Hilario, otra vez fuera de la Cuenta del Milenio. Allí le queda esa tareíta al nuevo gobierno, gane quien gane.







PERRA. Avisa la Chayo que recibe el “triunfo” con mucha humildad. Ja... je... ji... jo... ju... ¡Ahhh!, pero a Danielito se le salió el otro yo y le dijo “hijos de perra” a sus opositores.