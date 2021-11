ODIO. Dejen de estar inventando que hay campañas de odio, hombre, si en otras elecciones se han dicho hasta de lo que van a morir. Campaña de odio -y de racismo- fue la de Trump y allá nadie dijo ni pío. Otros son los que andan metiendo miedo con que el 28 habrá violencia.







VUELTA. Pleito en la Alianza, pero la de Romeo, porque resulta que Castro Bobadilla avisa que no votará por él, sino por su tía Xiomara. Todos sus diputados se le terminaron dando vuelta al general.







AMDC. En la “desgracia cristiana” también hay roncha, pero del candidato a la AMDC, porque su wife avisa que no votará por él, sino por otra mujer.







TITO. Otra de amores y traiciones, tanto que Tito Livio era amigo de don Jaime y su hijo Tito, que también es dentista, va de candidato a diputado por el PL en FM y anda pidiendo no votar por Yani.







MANDAN. Hasta que al fin mandaron el instructivo para las acreditaciones de la muchachada que cubrirá las elecciones. Por poquito y lo mandan en Navidad.







MISA. El Kelvin mejor ni pierde el tiempo en alegaderas, y ayer tuvo misa con los verde olivo para darle los últimos toques a la movilización del material electoral a todos los confines de la Patria.







VIEJA. La otra cosa que manda a decir el Kelvin -y eso está bueno- es que ni sueñen con la vieja identidad, porque ya la rayitos en todas las elecciones, cambiando las reglas del juego en el último minuto.







PANAL. Allí sigue Juliete Handal con su Panal para supervisar las elecciones, lo cual también está bueno, porque, entre más panales haya echándole un ojito a los comicios, mejor.







TRIAJES. Una buena noticia es que en los triajes ahora hasta asustan y en el del Milla Selva, en la Kennedy, a unos periodistas les salió ayer el padre sin cabeza, la sucia y el sisimite.







FARSA. Les está lloviendo sobre mojado a Danielito y a la Chayo por la farsa electoral del domingo. Solo Putin, que tuvo unas elecciones igualitas, ya lo felicitó.







OTROS. Costa Rica, Colombia y varios ex de LA no reconocen las elecciones de Danielito y otros están llamando a aislarlo. A ver qué dicen Honduras y El Salvador.







SOLO. Pero ya apareció el busero superado arremangándose la camisa, como en sus viejos tiempos en la ruta urbana de Caracas, diciendo que Danielito no está solo y tiene quien lo defienda.