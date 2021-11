TOCOA. Otro seis chepos detenidos con las manos en la masa -50 kilos de coca- esta vez en Tocoa, Colón. La vez pasada fue en Gualaco. ¿Y la depuración de la Didadpol?







PECADO. No salir a votar es un pecado de omisión, advierte el cardenal Rodríguez, y la persona indiferente es cómplice de que no se realicen cambios en democracia.







DEUDA. Varios partidos bisagras recibieron deuda política en 2017 -y otros hasta en 2013, como Romeo y papita- y no son dignos de invertir un centavo en la campaña de sus candidatos a diputados y a alcaldes.







BILLETE. Ajá, y todo el billete que les han dado por deuda política, ¿qué lo hicieron? ¿A la bolsa izquierda? Bonito negocio. Recibir esa marmaja cada cuatro años -ahora disfrazada de capacitaciones- y no volver a trabajar.







ABORTO. Le salió caro a Matheu, candidato a diputado de SN en FM, decirle ignorante a Chávez Madison por hablar, dijo, “sandeces” sobre el aborto. O sea que el doctorcito está a favor de que palmen a los bebés.







LLORÓ. Chávez Madison le sacó a bailar cuando llegó y lloró en el Congreso, defendiendo el “desfalco más grande al Seguro Social”, el millonario contrato de una empresa de bioimágenes que al final resultó ser una estafa. Será.







CELDA. Usted, le dijo, “merece una celda al lado de Mario Zelaya” por el atraco al Seguro Social. ¡Vaya, jodido! Está perra la cosa.







XIOMARA. “Está llegando la M... V... a Nacaome, papa, Xiomara Castro”, dijo un emocionado seguidor de Libre cuando filmaba con su celular el aterrizaje de su helicóptero.







HIJO. Xiomara también estuvo ayer en San Marcos de Colón, donde arribó en su helicóptero junto a Héctor Manuel, su hijo y gerente de campaña.







MIL. Al “papi” le fue bien en Ocotepeque, con lleno total, y allá reafirmó que está mil por mil en contra del aborto.







MARCHA. Gran marcha azuleja en contra del aborto y del comunismo, encabezada por el “papi”, en carne y hueso, y el presidente del CCPN. Y que nadie se equivoque, dijo el “papi”, porque “mi silencio no es ignorancia, mi gentiliza no es debilidad”.







GIRA. Yani tuvo intensa gira por Sulaco, Victoria, Santa Rita, Morazán y SPS, donde tuvo caminatas junto a Toñito, su candidato a alcalde.







ENÉSIMA. Saludes les mandan Danielito y la Chayo y los convidan a su enésima toma de posesión. Lo bueno es que Biden solo estaba esperando que lo “reeligieran” para endosarle nuevas sanciones. Ja... je... ji... jo... ju...