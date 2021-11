MANDA. ¡Vaya, hombre! El imperio por fin nombra embajador y manda a una diplomática de carrera, acostumbrada a las revueltas populares, y hasta a la liberación de rehenes en el FBI. Laura Dogu es la nueva embajadora.

SEÑAL. Cualquier chusco mal pensado diría que es una señal de que viene un cambio de color político.



MANAGUA. Dogu estuvo en la embajada gringa en Managua cuando las revueltas contra Danielito que dejaron cerca de 400 muertos y ha estado hasta en la temible Ciudad Juárez.



DOBLE. Para que vean ustedes la doble moral de los “izquierdistas” de calcetines de seda, como les decía Rodas Alvarado a los hermanos Reina. La “izquierda” de aquí anda feliz con Danielito.



PRESO. Allá en mucolandia no importa que Danielito y la Chayo se hayan echado al pico a cerca de 400 jóvenes estudiantes, dirigentes sindicales, pastores evangélicos y hasta curas, pero que no metan preso a uno aquí, porque ya saben.



ABORTO. A protesta mañana los cachurecos en contra del aborto y de las ideologías “extrañas” o “exóticas”, como les decían en los dorados tiempos de Álvarez Martínez.



NADA. Chávez Madison, presidente del CC azulejo y candidato a la AMDC, dijo que la “people” no quiere saber nada de ideologías importadas de Cuba o Venezuela, y “pior” que se atente contra la vida de los bebés.



OFICINA. Preguntan que qué andarían haciendo el comandante Libreta y Aldanita en la oficina de una alta poporoila del gobierno encargado de las estadísticas oficiales. Ummmm...



MIL. Avisa JOH que “the next monday” entregará los primeros mil acuerdos para el personal de salud que estuvo de carne de cañón desde el inicio de la pandemia en contra del covid. ¡Vaya, hombre!



MANOS. Un alto cargo, que tiene porqué saberlo, llamó a un aspirante a la guayaba para aconsejarle que no meta sus manos al fuego por Santos Orellana, porque se las va a achicharrar.



ROY. Insiste el pastor Roy Santos que Dios le reveló que “papi a la orden” será el próximo presidente de Honduras, pero su colega, el pastor Gerardo Irías, lo señala de distorsionar la Palabra y de pretender favorecer a los azulejos. Será.



SOLO. A la hora de la balacera, la Rixi terminó dejando solo al pobre Power Chicken y dejó que lo rostizaran y lo sirvieran con chimichurri, cebollita y tortillitas.