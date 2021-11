BURROS. El “papi” solo se apeó del avión a su regreso de Escocia, se puso los burros y pintó llantas para el altiplano central a reunirse con los cooperativistas.







APOYAR. Los cooperativistas se comprometieron a apoyar al “papi” y el “papi” a generar dos millones de empleos en las zonas rurales si gana el 28N.







GERENTE. Héctor Manuel Zelaya, el hijo mayor del olanchano, se ha convertido en el timonel de la candidata como gerente de campaña y la bulla es que la cosa va viento en popa en todo el país. Será.







CANTANTE. La bulla es que en la comisión de campaña del “papi” se acaban de reventar al cantante, Miguel Bonilla, por unos boletines de prensa.







AMAPALA. Pues, hombre, Hilario, el puente de Amapala por fin va viento en popa, luego de la firma del acuerdo de préstamo entre JOH y la “people” del BCIE.







CLARA. Más clara no pudo haber sido Ana Paola en su voto motivado sobre Power Chicken. Al hombre le aplicaron a “ley tránsfuga” y las prohibiciones de la Ley Electoral a los partidos para que inscriban personas que ya hayan participado en otros partidos.







VOTAR. La resurrección de Luis Cosenza y de Mauricio Villeda: “Votar por Cosenza es votar por Maduro”, “votar por Mauricio es votar por Elvin”. Ahora será: “Votar por Contreras es votar por Contreras”. No hallan qué inventar.







POLLO. La bulla es que al brother de Power Chicken no le gusta la política y que el verdadero alcalde, si la alianza le gana a “Cali”, será el pollo Contreras.







SIGLO. A propósito, aclaran que ni “Cali” ni su alcaldía tienen vela en el mentado Siglo XXI, que este proyecto es una APP aprobada por el Congreso y manejada por el Ejecutivo a través del IP mediante la tasa vehicular.







SOBRINO. La otra cosa es que el Siglo XXI lo maneja William Hall, el sobrino del chelito Micheletti, y “Cali” no tiene vela en ese entierro.







TÚNELES. Hombre, hasta con túneles se ha topado la ATIC en algunas de las casas aseguradas al capi Santos Orellana. Por cierto que dos de las cholas son súper lujosas.







DEA. Desde el MP avisan que mucha de la información sobre Orellana la ha dado la misma DEA y que lo involucran hasta en asesinatos de testigos protegidos de la agencia gringa.







REDES. Pero, como en esas redes son pelis para especular, allí están dele que dele que todo es un “show”, que es venganza por lo de Tony, que ya están igual que Danielito, y que no sé qué, que aquí que allá.