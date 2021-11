PAPI. El “papi” avisa desde Glasgow que ya viene de chuso de regreso, y que viene con todo a poner toda la carne en el asador para convertirse en el nuevo presidente de los catrachos.







PÍO. El Kelvin convocó al Zoom del CNE desde la Dominicana, bailando merengue, y con el voto de una de las bisagras rostizó a Power Chicken sin decir ni pío. Asado lo hicieron al pobre.







BURRO. La Rixi jura y perjura que no la convocaron, a pesar de que estaba en el CNE, y que todo es una trama bien montada para que “Cali” vaya a elecciones con burro amarrado y tigre suelto.







JUGADA. Insisten en esas redes fecales que, aunque la Rixi se rasga las vestiduras, la cúpula de Libre le hizo la ponga a Power Chicken y que la tal alianza fue una jugada política para apartarlo del camino. “I can’t believe it”.







SUCIA. Los leguleyos juran que la resolución del Kelvin, la Pao y el Flavio es una arbitrariedad y abuso de autoridad, aquí y en la China, y que se trata de una jugada política sucia.







SIGLO. Otros insisten en que todo el desmadre no es por Power Chicken ni por Libre ni por nadie, sino, por el billete del Siglo XXI, porque solo “Cali” garantiza que el proyecto siga con los mismos.







PEÓN. Otros no entienden cómo el Partido Liberal se ha puesto del lado de “Cali”, a sabiendas de que su candidato, Toñito Rivera, es un peón del alcalde “jampedrano”.







BRAVA. Pero Yani se queja de que Libre “todo lo quiere a la brava”, y avisa que “ni quiera Dios que ese partido llegue al gobierno, el molote que va a haber en el país”. Será.







TERMINATOR. Power Chicken asegura que, como “Terminator”, volverá más fuerte. “I will come back stronger”. Será.







HUEVOS. Romeo avisa que no le cree ni el bendito al olanchano con su giro de timón sobre la reelección y la mentada constituyente, porque “gallina que come huevos...”







FORO. Romeo asegura que lo mismo decía Chávez y que el nuevo discurso del líder supremo de Libre es el manual que utilizan todos los conspicuos líderes del Foro de Sao Paulo. Será.







FBI. Hombre, nada se volvió a saber del “Porky” desde su rescate y fuga de película en los tribunales de la Perla del Ulúa. Ahora aparece en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI y la DEA. Popular el catracho.