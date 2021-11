MESAS. Con nombre, apellido, foto y hasta con el apodo del cliente darán las credenciales de la “people” que estará en las mesas electorales. ¡Ohhhh! “I can’t believe it”.







NADA. Ajá, pero ya hoy es 3 de noviembre y hasta el sol de este día no ha habido ni un tan solo simulacro sobre el tal TREP, la lectura biométrica de huellas ni de nada. Allí que revienten los clavos el 28 de noviembre en la noche para que luego todo mundo alegue fraude.







AYER. El desmadre del clima en Centroamérica -principalmente en Honduras- no es un problema de mañana sino de ayer, ha advertido JOH en tierras escocesas.







GUANTE. Al o a la que le caiga el guante... Rolando Argueta le ha dedicado varios salmos y proverbios a aquellos y a aquellas que, según dijo, participan en conferencias en otros países para hablar mal de Honduras. ¿Estáis oyendo...?







LABIOS. Proverbios 12:22: “Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero las obras que fielmente se hacen, son su deleite”.







LENGUAS. Salmos 120:2: “Señor, aléjame de los labios mentirosos, y de las lenguas malvadas”. ¡Vaya, jodido!







CLAVOS. Saludes les mandan los ex del Consejo de la Judicatura, incluidos “Weepaaaaaa” y Teo, luego de haber sido sobreseídos y quedar libres de clavos en forma definitiva. Congratulations...







CNE. La bulla en el vetusto edificio del CNE es que, como medida “salomónica”, Power Chicken podría volver a quedar como candidato independiente y Omar Menjívar y Julio Montesi volverían a sus casillas en Libre y PSH.







VÍA. No hallan cómo reventarse al hombre para dejarle el camino libre a “Cali” y que siga el Siglo XXI. Si Contreras no participó en las primarias, no hay vía legal para que se lo truenen.







LUZ. Ajá, y a Cárlenton Dávila como sí le dieron luz verde como candidato a vicealcalde de Aldanita. Y a Nasralla y a la bailarina como candidatos a “resignados” de Xiomara.







TIERRA. Hombre, penoso y vergonzoso para un partido que no sean los azulejos sino conocidos diputados liberales -como JCE- los que están saliendo a echarle tierra a Power Chicken. Pobre partido.







FALLO. Reventados los tepesianos que aspiraban a la residencia permanente luego del fallo del Supremo. Ajá, y no era que con Biden todo sería color de rosa para los pobres migrantes.