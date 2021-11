PAPI. Que él no es mandadero de nadie y que su gobierno no se parecerá ni será igual a ningún otro manda a decir el “papi” desde Glasgow.







DAÑO. El olanchano jura que no hay condiciones para una Constituyente, que ahora no apoya la reelección porque solo daño le ha causado a Honduras y que, si Libre gana, Nasralla designará al próximo presidente del CN.







CALI. ¿Cuál es el miedo?, le mandan a preguntar las bases de Power Chicken a “Cali” y compañía, que andan moviendo cielo, mar y tierra para que se lo revienten.







PAZ. Qué necesidad hay de estar generando humaredas a 25 días de las elecciones. Si lo que el proceso necesita -y Honduras- es certidumbre, sosiego, paz, tranquilidad, fe, esperanza, no relajos.







WILLIAM. Alex Javier Osorio, exprecandidato de Libre a la alcaldía “jampedrana”, denunció ayer en un canal que todo el desmadre por la inscripción de Power Chicken es por el billete del proyecto Siglo XXI, porque resulta que lo maneja William Hall, pariente de Ana Paola Hall. Será.







BOLILLO. Ajá, pero si ese despelote es por todo ese billete del Siglo XXI, a Power Chicken no lo salva ni el “Bolillo” Gómez, papa...







LEY. En esas redes circulan videos de diputados liberales, con corbata azul, “explicando”, con argumentos espurios, que “la ley es la ley” y que Power Chicken no puede ser inscrito.







CNE. “Absurdo, injusto y prevaricador” no inscribir a Power Chicken, manda a decir la Rixi. Tanto poder tendrá Roberto Contreras que hasta ha separado al dúo inseparable del CNE. Será.







AXEL. Sacando pecho por clientes como Honduras anda ahora el peludo chapín del Axel, y recomendando al bueno de Marquitos por pagar cash-cash y hasta por adelantado.







EJEMPLO. EL HERALDO informa que el peludo ya reactivó sus actividades en busca de incautos, ve, de clientes, y adivinen a quién pone de ejemplo por su “éxito” como vendedor de hospitales.







CRISIS. Los bomberos han celebrado su aniversario en la peor crisis de su historia, sin ascensos, sin mejoras salariales, con la moral baja, y todo por culpa de aquel que se fue de embajador.







ZOOM. Pues, hombre, Hilario, el tratado con Danielito ya está en el hemiciclo, listo, solo para que le den viento una vez que convoquen al zoom.