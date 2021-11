LOCURA. Sepa Judas cómo es que no hay pisto, y el fin de semana era una locura por el mentado Black Friday, y por Halloween.







NAZI. A propósito de Halloween, en esas redes le han dado duro a una foto de un hijo de Anduray disfrazado de nazi, con un gafete de la esvástica en el brazo.







ESCOCIA. Saludes les manda el “Papi” desde Glasgow, Escocia, donde ayer le tocó disertar a nombre de todos los alcaldes del mundo, en la COP26 sobre el cambio climático.







HELICÓPTERO. Caramba, compa, como dice aquel, pareciera que los astros ya se empiezan a alinear. Xiomara y Salvador apantallaron a sus seguidores, en su gira por Yoro, al arribar cada quien en su respectivo helicóptero.







CHOFER. En cambio, dice el “Papi”, él anda en campaña en su propio carrito, y hasta le tiene que hacer de chofer, unas veces acompañado de Roma y otras del chelito azul.







POWER. Los trillizos del CNE estaban ayer a la espera de que San Juan bajara el dedo para inscribir a Power Chicken. Si no es una cosa, es otra, y la bulla es que no hallan cómo tronarse al hombre.







TRENZA. Ajá, y la tal trenza no solo es para las primarias. De qué sirve entonces ir a una elección si después quieren que nombren a la gente de dedo.







ESPURIO. El olanchano avisa que los leguleyos del CNE emitieron “dictamen espurio” para tronarse a Power Chicken y Power Chicken jura que “intereses mezquinos” en SPS quieren impedir su inscripción.







PERLA. Los liberales, con Yani a la cabeza, tuvieron caravanas, caminatas y concentraciones en Yoro y Cortés. En la Perla del Ulúa le tronó un encuentro de la juventud y ayer en Santa Cruz de Yojoa.







CABEZA. Las imprentas ya terminaron la impresión de las papeletas presidenciales y ahora van con las municipales. Solo las del PSH se fueron sin la cabeza del candidato.







POPA. Avisan que AA será la primera en aterrizar en Palmerola, así es que la apertura del nuevo aeropuerto va viento en popa. Y espérense que empiecen a desfilar las líneas aéreas de bajo costo.







COP26. Saludes les manda JOH desde Glasgow, donde se anda rebuscando con los fondos verdes en la COP26. Tal vez ahora le riegan maíz a Honduras porque solo a los ticos les han dado.







CHEPOS. Llenos los cementerios desde el fin de semana y, no digamos pasado mañana, el mero día. Ojalá que Julián mande chepos en paleta, porque, como decían Los Polivoces: “La policía siempre en vigilia”.