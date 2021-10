COMBO. “Gran excursión”, anuncian unos rótulos en Managua, no a la playa ni al balneario, sino, a Honduras, para vacunarse. Y ofrecen todo un combo: La Pfizer, Moderna, AstraZeneca y hasta pozole a medio camino.



PROTESTA. Lo único que faltaba, ayer hubo una protesta frente a la UNAH en contra de la vacunación obligatoria. Pobre, pueblo, pobre...



CHON. En guanacolandia avisan que están analizando lo firmado entre JOH y Danielito, aunque el ministro de Inversiones -otro turco- ya dijo que eso “no tiene validez”. Cómo no, chon...



NUNCA. Qué bueno ver que la mayoría de políticos, juristas, analistas y periodistas serios no han politizado el tema, porque se trata de asuntos de Estado, a excepción, claro está, de uno que otro desalmado, que nunca falta.



CERCO. Neto Paz, canciller en los dorados tiempos de Beto Reina, ilustra muy bien y de manera contundente -y sin politiquería barata- lo que ha pasado: “Honduras rompió el cerco”. Qué bien.



JIMÉNEZ. En los actos en el Palacio del Juan Pablo también estuvo Milton Jiménez, excanciller en los tiempos del líder supremo olanchano, porque, como es un asunto de Estado.



2007. Por cierto que el fallo con Nicaragua fue en noviembre de 2007, cuando el olanchano era el power de Palacio.



1992. Honduras ha estado esperando, con ansias, el cumplimiento de ese fallo desde el mismo 11 de septiembre de 1992, día de la sentencia, pero ni en Nicaragua ni en El Salvador se oía, padre...



PACÍFICO. Ajá, y hoy que Nicaragua por fin acepta la sentencia sobre la salida legítima e histórica de Honduras al Pacífico, unos orates brincan. De paso Honduras reconoció los derechos nicas en el Caribe.



ZEDES. Por poquito y le juega el abono a Polo Crivelli, allá en Choloma, por el desmadre de las ZEDE. El hombre las apoya, pero parece que le torcieron el brazo a pura campaña.



JUDAS. Se oponga quien se oponga, avisa la Rixi, habrá elecciones. Sepa Judas a quién quiere apantallar, porque aquí nadie ha dicho que no habrá comicios. Ya no hallan de qué hablar.



SUELTO. Está bien que otros, políticos, “analistas” y uno que otro orate que anda suelto por allí, pasen especulando día y noche, pero, el papel de una alta funcionaria electoral debería ser todo lo contrario.