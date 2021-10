BURRO. Avisan los y las ilustres del CNE que ya tienen lista toda la logística para la movilización del material electoral por tierra, mar y aire. Hasta en burro mandarán a dejar urnas.







JUANCA. Hasta que se cansó el Juanca de estar rogando a los candidatos a la guayaba para que se pusieran claros con el debate presidencial, y anuncia su cancelación definitiva.







VACA. El problema es que nunca le pararon bola a la convocatoria, a excepción del “Papi” y Yani, y mejor tiran la toalla. Mejor para el “Papi”, porque le habrían echado la vaca.







UNO. La otra cosa es que, con tanto diablo y con tan poca agua bendita, el tal debate lo tendrían que haber montado en el estadio. Lo “pior”, como dice aquel, que los meten a todos en una licuadora y tal vez sale uno.







CABEZA. No hallan qué inventar. El partido sin cabeza le han clavado al PSH solo porque su candidato va sin foto en la papeleta. ¡Qué lenguas!







NADIE. A propósito del partido sin cabeza, sus candidatos a diputados andan preocupados porque al nuevo candidato presidencial no lo conoce nadie y seguro no les arrastrará ni un voto.







CNE. Denuncian los partidos pequeños, emergentes, de maletín, bisagras, o como les llamen algunos bárbaros, que el CNE no está cumpliendo con el cronograma. Esdras anda maleado por eso y la Alvarenga también ya había denunciado.







CHANCHO. Pues, hombre, Hilario, ya llegaron los europeos, con todo y jefa, y son 30 como para que no se les vaya a ir chancho con mazorca. Ummmm...







BOSNIA. Otra eurodiputada guapa, como la Matias, solo que ya tiene 51 abriles. La nueva jefa es bosnia-croata, estudió en Londres y, por su edad, le tocó vivir y sobrevivir al conflicto en los Balcanes.







CNA. Reaparece la pelirroja, en carne y hueso, y le saca la roja a la power del CNA, porque, según denunció ante el MP, tiene a su parentela bien enchambada.







MENOS. Ajá, y por menos que eso el CNA no denunció a Alba Consuelo, y hasta pidió que la mandaran al paredón de fusilamiento por eso.







CANOSO. Muy felicitado ayer JOH por su cumpleaños 53, aunque ya está todo canoso y, como en esas redes son pelis para inventar, allí le estaban sacando cuentas que si se quedara otros cuatro añitos, todavía no sería de la tercera edad. ¡Qué lenguas!