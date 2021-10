FALLO. Vaya, por fin, después de casi 30 años del fallo de La Haya, Nicaragua reconoce la salida de Honduras al Pacífico. Qué bien. Y el usufructo del Golfo de los tres países ribereños. ¿Y Bukele?







FIRMA. Danielito, la Chayo y JOH encabezaron la histórica firma en Managua. Se trata de un acto de país, de Estado, de nación, que no tiene nada que ver con politiquería barata ni ideologías.







URGE. A ver cuándo decretan la vacunación obligatoria. Eso urge. El país debe volver a la normalidad.







MESSI. La única izquierda buena que ha conocido en su vida, manda a decir Chávez Madison, es la de Messi y la de Maradona y que, de allí para allá, las otras izquierdas solo han servido para pasearse en los países.







CHIMBO. El hombre de El Chimbo anda regando la bomba de que, brinque quien brinque y se pique quien se pique, Xiomara ganará las elecciones. Será.







TERCER. La bulla en Tres Caminos es que el líder supremo de Libre ya ha tenido encuentros cercanos del tercer tipo con altas trameyas de la embajada imperial.







ANDA. Bueno, parece que el Kelvin por fin se soltó, y ahora anda discurseando por todos lados. Hasta a aquellas que dijimos tiene apantalladas.







FRIJOL. Los trillizos del TJE le chepearon el lema a la empresa de empleos la holgazana, donde trabaja el que le da la gana, de Frijol El Terrible: “Caso que no resolvemos, por lo menos, lo enredamos”.







CHICHA. Ni chicha ni limonada la tal “resolución”. Mejor no hubieran dicho nada. Más vinieron a revolver el avispero con eso del PSH.







TEMIS. Ajá, y si los hermanos de la Rixi ya fueron a pedir auxilio a los recintos de la diosa Temis, qué sentido tiene el TJE.







DNI. El colmo de todos los colmos y los que falten por venir. Por falta de pago se suspende, por enésima vez, la entrega del DNI. Ja... je... ji... jo... ju...







VIEJA. Al menos, claro está, que sea una jugada sepa Judas de quién para, de aquí al 12 de noviembre, salir con el cuento de que ya no hay tiempo para entregar todas las identidades y que mejor prorrogan la vieja.







APENAS. Insólito, manda a decir un ex del TSE, que en Honduras haya 15 candidatos a la guayaba, con apenas 5.3 millones de electores, mientras en México hay 10 candidatos con 93 millones de electores. Pobre pueblo pobre...