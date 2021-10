DÍA. El señor de la televisión jura que Mel le firmó un documento y que él pondrá al próximo presidente del CN. ¿Cuándo es que es el Día de los Inocentes?







SOLO. Las Paos y las Rixis no asomaron el cacho y volvieron a dejar solo al Kelvin. Ajá, y para quién será el desaire, ¿para el Kelvin, para JOH o para el proceso electoral?







CREÍAN. Si creían que con el inicio de la impresión de las papeletas y con la disponibilidad de las Fuerzas Armadas al CNE iban a dejar de elucubrar, se fregaron.







LISTO. Allí amanecieron unos diciendo que en los batallones ya están listos para no sé qué, y que no van a permitir esto y lo otro, que ya todo está listo para la tal constituyente, y que no sé qué, que aquí que allá.







DEDO. Otros, que todavía se chupan el dedo, creen que los gringos o los empresarios no van a dejar que llegue fulana y mengana, y eso ya es historia. Gane quien gane gobernará.







REDES. Pero la culpa, dicen, la tienen las benditas redes fecales. Desde que aparecieron no han hecho más que dividir a los pueblos, en cada país, y llevar hasta a enfermos mentales al poder.







BESTIA. Pero, que nadie se aflija ni se afloje, porque en el propio imperio ya empezaron a poner en orden al padre de la bestia con los tales papeles de Facebook.







2050. Solo que a ese paso que van, tal vez de aquí al 2050 logran enderezarlas, cuando ya hayan acabado con la humanidad. De dónde creen que viene ese terror a la vacuna.







PNUD. Una buena noticia en medio de tanto desmadre es el evento que tendrá mañana el PNUD, dedicado a los 2.6 millones de jóvenes enrolados, a efecto de que conozcan los beneficios del nuevo DNI como primer documento de identificación digital en el país.







CLIMA. JOH va soplando para Glasgow, Escocia, a la Conferencia Internacional del Clima COP 26, donde también participará Joe Biden, como para darle carita a su amigo Donald Trump, que no creía en el cambio climático.







CIERTO. Bonito ese anuncio del “papi” en el que se presenta tal cual es, y todo lo que dice es cierto, aunque sus adversarios crean que es parte de la campaña.







CHOFER. El “papi” no tiene chofer, él conduce su carro, tiene el mismo reloj desde hace añales, siempre ha usado burros y jeans, y toda la vida ha sido un burro para trabajar.