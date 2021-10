USB. Alianza de USB o de Facebook era la UNOH del señor de la televisión y de la bailarina, asegura Rafa Canales. La salvada fue Doris.







DNI. Que soplen a entregar los 700 mil DNI que les faltan, le pide el “papi” a los trillizos del RNP, para solo votar con la nueva.







VIEJA. Ya días debieron trabajar a doble turno en la entrega del DNI, y los fines de semana, porque si no, tendrán que votar con la vieja.







CHUCHO. A la desgracia cristiana ya solo falta que la orine un chucho. Ahora es que el recién fichado candidato presidencial también amenaza con renunciar y dejar a Licho vestido y alborotado.







CULPA. Pero en la desgracia cristiana dicen que la culpa la tiene el hombre de El Chimbo, porque confiaron en él cuando la alianza aquella y, a la hora de los tiros, los dejó silbando en la loma.







TRIAJES. Hombre, si los triajes están vacíos, deberían pensar seriamente en cerrarlos. En el Polideportivo de la UNAH ayer solo había un paciente en sala y se encontraba estable. Y, el que no crea, que le pregunte a Harry Bock.







BARRIOS. ¿No sería mejor mandar ese personal a los barrios y aldeas a buscar a todos esos orates que no se quieren vacunar casa por casa?







COSA. La otra cosa es que ya es tiempo de que decreten la vacunación obligatoria, como en Costa Rica, comenzando con los empleados públicos y, el que no se vacune, que se le permita no ir a trabajar, pero sin salario.







EDUCACIÓN. Caramba, compa, como dice aquel, pareciera que a todos los candidatos a la guayaba les pela el eje la educación. Ya solo faltan 32 días para las elecciones y ni uno se ha molestado en hablar del desmadre en las escuelas.







ASJ. Para más la ASJ, desde la instancia de sociedad civil, promueve eventos para, tal vez así, a los susodichos les cae el veinte sobre la gravedad de la educación pública en Honduras.







PLAN. El terror de los periquitos por lo menos debería dejar un plan y empezar a trabajar con el nuevo gobierno -gane quien gane- al día siguiente de las elecciones para garantizar que las clases iniciarán el 1 de febrero en escuelas y colegios.







CUBA. Un dirigente magisterial diciendo ayer que ni el otro año debe haber clases presenciales. A estos sicarios de la educación pública ya los hubieran fusilado en Cuba.