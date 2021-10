DNI. Avisa el Brevé del RNP que hoy reanudan la entrega del DNI, siempre y cuando, claro está, si así lo dispone la “people” del Proyecto Identifícate. A ese paso que van, quién sabe, papa... la Navidad les va a agarrar.







ELEGIR. No es lo mismo votar que elegir... elegir es saber escoger a sus candidatos y no dejarse engañar por falsas promesas, el mensaje del cardenal en su homilía.







ABORTO. El “papi” tuvo intensa actividad el fin de semana por las pampas olanchanas, donde llamó a los azulejos a sumarse a las jornadas de oración por la vida y en contra del aborto.







REINALDO. ¡Eureka! En las pampas olanchanas reapareció Reinaldo, en carne y hueso, y hasta discurseó en las concentraciones de “papi”. Ahora el que encabeza la lista de desaparecidos es Chico Pancho.







XIOMARA. Reaparece Xiomara, en la zona oriental, acompañada del señor de la televisión en su camioneta, ahora como candidato a “resignado”. Visitó Danlí, Jacaleapa y El Paraíso.







CRISIS. Yani anduvo por los dominios de Quintín, en Choluteca, y dijo que “todos queremos sacar a los cachurecos del poder, pero no todos tienen la capacidad para sacar al país de la crisis”.







BAILAR. Ya salieron a bailar los primeros spots de los refundidores contestando la campaña anticomunista. Los mismos cachurecos se preguntan si esos anuncios del PN irán a pegar. En tiempos de ORS más bien lo afectaron.







BOLSAS. Allí andan unos candidatos a diputados del PL en FM, repartiendo bolsas en todos lados, hasta con tres pick-up hasta la pata de comida. Vea y no se vuelvan a reventar a Eliseo en la contada.







OJITO. Vienen los rusos a echarle un ojito a las elecciones del 28 de noviembre, jura Rasel Tomé, luego de regresar de San Petersburgo, a donde viajó en carne y hueso.







TRIAJES. Avisa JOH que los triajes seguirán abiertos y que no sabe quién ha levantado el globo sonda de que les pondrán candado. Las UCI están vacías.







JUCO. Carlos Fernando Chamorro, el yerno de doña Violeta, anda juco con varios países de la región, incluida Honduras, por haberse abstenido en la OEA a la hora de votar una resolución apoyada por 26 países, para exigirle a Danielito la liberación de los candidatos presidenciales, incluida Cristiana, su wife.







ORATES. A oídos de los apologistas y orates antivacuna, Alba Flores ha confirmado que de 314 pacientes hospitalizados por covid, 311 no estaban vacunados. Qué tal.