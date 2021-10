ARRANCA. Avisa el Kelvin que hoy arranca la impresión de las papeletas, incluidas las sábanas de los candidatos a diputados, así es que se acabaron los cambios.



DNI. Suspendida la entrega del DNI por enésima vez. La pobre “people” viene de lejos, hace cola por horas bajo el sol, y regresa a sus pueblos con las manos vacías.



PNUD. Vergonzoso eso que pasa en el RNP, aunque uno de los trillizos le echa el muerto al PNUD por el desmadre en el pago de los empleados.



REINA. Se bailaron si creían que a la Reina de Inglaterra le había llegado la hora. Nada que ver. La monarca, de 95 años, regresó ayer a su castillo de Windsor hasta contando chistes.



CELOS. Para que vean que el amor no tiene barreras. La bulla en SPS es que el hombre estaba bien pegado de la presentadora y, en un ataque de celos, intentó matarla. Se supone que la dio por muerta y por eso se suicidó. Tremendo cheto la muchacha.



LENGUAS. Las malas lenguas cuentan muchas cosas de la joven. Parece que don Quique le financió su campaña en las primarias, y le pagaba las tarjetas, pero se decepcionó cuando supo que la tiktokera se gastaba el billete con otra persona. Será.



AMOR. Ajá, preguntan unos chuscos, y qué hace un hombre de 70 años enamorado de una ardiente tiktokera. Es que el amor no tiene barreras.



RATÓN. Por cierto, hay un político muy conocido en la capital que está bien pegado del ala de una joven funcionaria, lo cual no tiene nada de malo, porque la muchacha es soltera, aunque él no. Comiendo ratón tierno el hombre. Congratulations...



CAFÉS. Gran debate en los cafés sobre si pegará o no la campaña anti-Chávez de los azulejos. Por lo menos en los tiempos de ORS no pegó.



TEMIS. La bulla en el Palacio de la diosa Temis es que no tarda en caer, extraditado, un grandote verde olivo. Será posible.



ALIANZA. Power Chicken jura que Toñito ya tiene alianza de hecho con “Cali” en SPS y que lo mismo ha hecho Yani en la capital. “I can’t believe it”.



OLANCHO. Bueno, ¿y Reinaldo al fin? Desde que salió del Comité Central no se ha vuelto a saber de él. ¿Estará trabajando por el “papi” allá en Olancho?



TJE. Inhabilitados los hermanos de la Rixi por el TJE, pero ahora van en busca de amparo, a la salita de la Corte.