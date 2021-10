TELA. Bueno, ¿y qué fin tuvo el proyecto Bahía de Tela? Nunca más se volvió ni siquiera a hablar de él.







VOTO. Kilvito jura que un voto por Xiomara es un voto por Maduro y por el pajarito, y Beatriz le contesta que el muchacho anda con corré que te alcanzo, “por la marimbeada que les vamos a dar”. Está perra la cosa.







PERSIGUE. No hallan qué inventar. Beatriz jura que a Kilvito “la inteligencia lo persigue, lo persigue y lo persigue, pero jamás lo alcanza”.







ALIANZA. Otra alianza entre candidatos de la oposición, esta vez en la capital de la “res-pública”, para ponerle fin al reinado de los azulejos en el DC.







BARCO. Cárlenton Dávila dio un paso al costado y se sumó ayer a Aldanita, el candidato de Libre, y la bulla es que Martellito también no tarda en subirse al barco. Será.







AMLO. Saludes les manda el olanchano desde el DF, los territorios del AMLO, donde participa en un seminario de partidos por una “nueva sociedad”.







CALLE. Alcalde supermillonario el de Talanga y ese pueblo -que tiene título de ciudad- no es más feo porque no es más feo. Desde los años 80 a puras cachas han pavimentado una calle.







ENGELS. Cruz Asensio se apareció en la embajada imperial, en carne y hueso -aunque más hueso que carne- para pedir que lo saquen de la Lista Engel.







PISTO. El exdiputado llegó a dejar documentos que acreditan en qué gastó el pisto del tal Fondo Departamental, que totalizan unos 10 mil dólares.







FORO. Preguntan unos chuscos que por qué los ufercos y otras hierbas nunca han investigado a unos diputados que ahora son dueños de casi todo su departamento, y recibieron hasta 40 y 50 millones del mentado Fondo. Y allí andan de foro en foro presentándose como la reencarnación del Mahatma Gandhi.







TRES. En los años 90, los Emiratos Árabes iban a invertir tres mil millones de dólares en una refinería y en unos astilleros en Puerto Castilla y la inversión se perdió por culpa de unos ambientalistas pisteros y unos bancos.







CHUSCOS. Que alguien me explique, piden unos chuscos, cómo es eso de que Michael Dixon, el último de los extraditables capturado, había sido detenido nada menos que con tres mil kilos de coca y se paseaba tranquilo y sereno por las paradisíacas.