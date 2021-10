BIBLIA. La lectura de la Biblia en las escuelas ya empezó a levantar roncha entre los diabólicos y diabólicas, por aquello de la equidad de género. Y si fuera el Corán o la Torá, qué de malo tendría el mensaje espiritual.







COMPA. Por allí sacan a bailar un video donde JOH saluda efusivamente a la compañera Rosario y al compañero Daniel, allá en Managua, en el aniversario de la “revolución”. Y hasta la victoria siempre, hijos del maíz.







GANAR. “Vamos a ganar las elecciones, eso no lo duden”, manda a decir Mauricio Oliva. “Claaaaaroooo... que ganaremos”...







AVIÓN. Caramba, compa, como dice aquel, más tardó el “Bolillo” de torrejas en apearse del avión que unos chuscos en darle la más cordial “bienvenida” en esas redes.







VIDEO. Ya le sacaron a bailar al hombrón un video de una de sus ex, allá en Colombia, denunciando que trapeaba el piso de la casa con ella. Será. Y anuncian que le tienen otro de otra ex panameña.







QATAR. Contundente Javier Atala al decir que como pueda ser que el “Bolillo” clasifique a la H a Qatar, pueda que no la clasifique, pero tampoco descarta que sea todo lo contrario.







TODO. Hay de todo en esta campaña, desde el preso número nueve, alianzas, medias alianzas y lealtades hasta traiciones, en fin...







GUAPA. Pero, la “pior” parte se la ha llevado un candidato a la alcaldía capitalina, a quien su guapa esposa lo acaba de abandonar, lo cual no es nada del otro mundo y no tendría nada de malo, sino fuera porque se le fue con otro.







GIGOLÓ. La bulla es que se le fue con un ex del TSE con fama de gigoló americano, como Richard Gere en su época de oro -ahora ya está viejito y no la cuaja-, y con un gran reportorio.







QUINTÍN. Hoy, Día de las Fuerzas Armadas, el valiente Quintín se echa sus 62 abriles y lo celebrará como todos los años, regalándole una casita amueblada a un discapacitado.







BOMBA. Anoche se regó la bomba, como pólvora, que los trillizos de la oposición en SPS se aprestaban a firmar alianza y que el candidato sería Power Chicken.







GUACHO. A la “Mujer Araña” le pasaron el guacho que Power Chicken irá a la cabeza, mientras Omar Menjívar, el candidato de Libre, va de vicealcalde y Julio Montesi, el candidato de Nasralla, de primer regidor.