ONDA. ¿Será cierto que Mario Segura sería el próximo presidente del Congreso como parte de una nueva alianza? Montoya es el que anda con esa onda.







MALO. Hombre, qué de malo tendrá enseñarle principios cristianos a los niños en las escuelas. Pero los mismos diabólicos(as) de siempre ya empezaron a brincar que el Estado laico, que no sé qué, que aquí que allá.







LLANTAS. Unos van, otros vienen. En Catacamas el alcalde liberal se sumó a Marco Ramiro, el candidato de Libre, pero en Comayagua ayer pintó llantas el primer candidato a diputado de Nasralla, por no estar de acuerdo -dijo- con la alianza.







FURIA. ¡Vaya, hombre! Calmaron su furia el tartamudo y el velón. Qué bien, porque suficiente con las “clases de catequesis” de los políticos del patio.







ALIANZA. La bulla es que Romeo anda brincando en una pata de la felicidad por la nueva alianza. A ver si vuelve a sacar cinco diputados, como en 2017, gracias a los votos equivocados de la alianza X-N.







LISTAS. Andan volando los y las ilustres del CNE. Avisa Flavio Nájera que ya están listas 3,500 maletas electorales, de un total de 18 mil, y la tinta también ya está lista en los botes.







TETÉ. Tal vez así dejan de aparecer los “analistas” de siempre con la cantaleta de que no habrá elecciones y que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue Teté.







TAPAZO. Gran tapazo el del exjefe de inteligencia chavista. El hombre jura que Venezuela financiaba a varios presidentes de LA y sacó a bailar al olanchano.







VAGO. El militar venezolano, otrora brazo derecho del difunto, también sacó a bailar a Evo, a los Kirchner, Ollanta Humala, Fernando Lugo, Lula, al vago de la colita de Podemos de España y a un narcojefe de las FARC.







JAMÁS. Pero el olanchano ha brincado de a metro y jura que neles pasteles, que jamás de los jamases recibió un tan solo centavo de Chávez, y que le dé covid a Maduro si está mintiendo, dice.







BRAZOS. Desde el Juan Pablo II avisan que no se han quedado de brazos cruzados ante el incidente en el Golfo, donde una patrullera guanaca se metió a aguas catrachas persiguiendo a pescadores hondureños.







AVIÓN. Por eso dicen que el que no está en la raya, no está en la raya. En ese accidente aéreo de ayer en Houston iban 21 pasajeros, solo quedaron las cenizas del avión y no se palmó ni uno.