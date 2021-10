CARTA. Avisa Yani que va hasta el final, que no se sumará a ninguna alianza y que, de todas maneras, no ha recibido carta de invitación de nadie para unirse a nadie. Será.







ALIANZA. Ajá, pregunta JLM, si Nasralla bajó a menos de 250 mil votos, si Xiomara sacó 500 mil votos y Yani 850 mil ¿a quién le corresponde encabezar la alianza?







PISTO. La bulla en el Central Ejecutivo es que lo que andan buscando varios alcaldes es pisto para sus campañas y, si Yani no se pone claro, se entregarán a los brazos del olanchano.







DENGUE. Por estar dele que dele con la alianza, nadie le ha parado bola al repunte del dengue, y la bulla es que la cosa está que arde con más de nueve mil casos.







VAIVÉN. Será cierto que una de las ilustres del CNE ahora baila al vaivén de otras sonatas y que el director de la orquesta que tocaba para ella anda “priocupado”.







LEY. Qué tanto chinearán en el TJE los casos de los hermanos de la Rixi si la ley es más clara que el agua de que no pueden participar. Ahora es que hasta la otra semana se pronunciarán. Sean serios, como decía JTM.







JEFES. Por eso pierden credibilidad, porque están más politizadas que los mismos partidos políticos. A lo mejor están esperando recibir órdenes de sus jefes partidarios.







LOCA. Bombazo y medio eso del alcalde talangueño. Ya días que la loca del pueblo venía con las habladurías sobre sus andadas.







REAL. La operación REAL fue bautizada así por las iniciales de su nombre. Roosevelt Eduardo Avilez López. Los “Sherlock Holmes” del MP le seguían la pista desde marzo de 2013.







ATIC. A propósito del MP, ¿qué fin habrá tenido Ricardo Castro, el director de la ATIC? No se ha vuelto a saber nada de él. Ummmm...







KITS. Ajá, ¿y esos kits de bioseguridad que quiere comprar Copeco para el día de las elecciones? Ganas de gastar el pisto, si todo mundo anda con su mascarilla y su botecito de alcohol o gel.







SUBSIDIO. Reaparece Juliette Handal en la Coalición Patriótica volándole candela al subsidio a los combustibles, lo cual es correcto. Lo incorrecto es que en tiempos de Mel eso era buenísimo para ella.







PAPI. Otro que ha reaparecido es el “resignado” de El Hatillo, el ahora ticktoquero, en la campaña del “papi”. Y eso será bueno o será malo. Ummmm...