YERNO. Se tiraron a matar el fin de semana el otro yerno del Tío Mike -el power de Palmerola- y el Barquero.



VELÓN. Lenir Pérez, el otro yerno, se maleó porque el Barquero le dijo tartamudo y vulgar, y el hombrón le respondió con un misil intercontinental, con ojiva nuclear: “Prefiero ser vulgar y tartamudo con éxito...que velón y bufón de los ricos que se han robado este país”, como PB. ¡Vaya, jodido! Cómo le habrá quedado el ojo.



CORTE. El de los chocoyos insiste en que Nasralla no puede ser inscrito como candidato a “resignado” -artículo 115 de la Ley Electoral- y que, si lo hacen, sería exponer la candidatura de Xiomara porque cualquiera pediría nulidad del acto reclamado ante la Corte.



TRABAJO. Su única alianza es con el trabajo, trabajo y más trabajo -y con sus burros- manda a decir el “papi”, como parte de su gira del fin de semana.



CRECEN. Parece que crecen las presiones para que Yani se sume a la alianza, tanto de diputados como de alcaldes, como lo hizo el sábado Gloria Bonilla, diputada liberal por Comayagua.



HUMO. Todavía no sale humo blanco en SPS sobre la alcaldía, pero todos los caminos indican que al final, tanto el candidato de Libre como el del PSH -Menjívar y Montesi- terminarán en alianza con Power Chicken, quien encabeza todas las encuestas.



CHICKEN. A oídos del olanchano, líder supremo de Libre, la bulla en SPS es que quienes se oponen a que Omar Menjívar se sume a Power Chicken son dos miembros de la planilla de origen azulejo.



AMDC. En la capital también se avecinan alianzas entre los que aspiran a sacar a los nacionalistas de la AMDC, incluidos el loco Martell y Aldanita.



TAPAZO. El señor de la tele confirmó ayer en un canal el tapazo de Marvin Ponce sobre los bancos, y dijo que no le quisieron prestar pisto, y por eso mejor tiró la toalla.



ACEPTA. Y la bailarina acepta, paladinamente, que se la dieron con Libre porque Salvador se vino a pique en las encuestas y porque hicieron números, calculadora en mano, y ni Xiomara ni la tal UNOH ganaban solos.



CASACA. Nasralla jura que habló claro y pelado con el olanchano, de que no aguantará casaca de alianzas con Maduro y otras hierbas, porque, de todas maneras -dijo- los Zelaya “son una familia de burgueses, emparentados con los Kafati y los Melara”. Será.