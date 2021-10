SOCIALISMO. El “papi” al suave enfila sus baterías antiaéreas al Socialismo del XXI del busero superado venezolano y de todo el modelo chavista.







ROATÁN. Allá, en Roatán, el “papi” dijo ayer que el “comunismo dejará a Islas de la Bahía y al resto de Honduras sin turismo y sin inversión, como en Venezuela”.







REINA. La pregunta del millón es si esa campaña antichavista le pegará a los azulejos, o si no estarán orinando fuera del huacal. Al menos a la locomotora no le pegó contra Reina ni en aquellos viejos tiempos.







BANCOS. En esos chambres juran que el señor de la tele no tuvo de otra que tirar la toalla, porque fue a varios bancos y nadie le quiso soltar billete para la campaña, según les dijo el hijo pródigo de la San Pancho.







DNI. ¡Vaya, hombre! Hasta que al fin se reanudó la entrega del DNI, luego que Finanzas soltó el billetillo para pagarle a la “people” del Proyecto Identifícate.







COLAS. Pero, ahora que ya está la entrega y Mauricio Oliva prorrogó la vieja, las colas se acabaron ayer como por arte de magia. Como aquí dejan todo para última hora, seguro volverán de aquí al 12 de noviembre, cuando ya solo falten tres días para que se vuelva a vencer.







ROBADA. Para que vean que, cuando se quiere, se puede, solo en la capital y en SPS el dúo EEH-ENEE ha recuperado más de 14 millones de yucas en energía robada en un mes.







DPI. Por cierto, la ENEE y la EEH le cayeron ayer con la DPI a un conocido empresario “jampedrano”, que estaba peinando luz, lo desconectaron, y se volvió a conectar.







DEBATE. Triste, lamenta Marlon Escoto, que la educación haya retrocedido tanto, que ahora el gran debate es cómo regresar a clases cuando las escuelas han estado abiertas en todo el mundo.







ESTANCÓ. Durante mucho tiempo la gran discusión y “meta” eran los 200 días de clases y allí se estancó la educación, hasta que ahora, lejos de avanzar, retrocedió, y el debate ahora es cómo volver a clases. Pobre, pueblo, pobre...







NIÑOS. Lo “pior”, como decía la amiga, es que estamos educando a los niños -si es que algún día vuelven a las escuelas- para un mundo que ya desapareció.







LEER. Hoy los analfabetas no son los que no pueden leer ni escribir, como antes. Los analfabetas son los que no conocen la tecnología y, no digamos, la inteligencia artificial. Y en este grupo están, por desgracia, casi todos los docentes de Honduras, con sus honrosas excepciones.