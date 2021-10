RNP. Caramba, compa, como dice aquel, penoso, vergonzoso, espantoso y todo lo que termina en oso, eso que pasa en el RNP con la entrega del DNI. Se terminó la semana y neles pasteles. Si no pueden resolver ni un problemita de pago. Anoche el CN iba a prorrogar la vieja por enésima vez.







TITANIC. ¡Qué bonito! El señor de la televisión y la bailarina salvaron su pellejo y se lanzaron del barco antes de que se hundiera, pero dejaron enchutada a toda su tripulación, no del Titanic, sino del PSH y del Pinu, sin botes y hasta sin chalecos salvavidas.







OTRO. La gran jodida para los candidatos a diputados y a alcaldes de Nasralla es que ahora deberán hacer campaña por Xiomara y poner a otro candidato al frente de la alianza PSH-Pinu.







ZORRO. Allí solo que ponga al Barquero o que el Toty Faraj ya deje de jugar al personaje del Zorro, se quite el antifaz y se ponga de candidato.







LUNA. Ahora, que la “people” vote por los candidatos del PSH y del Pinu con esa pelona que se carga el Barquero o esa pinta de talibán del Toty, está como en los cuernos de la luna.







NUEVO. Ya se salvó Rosita. Le pasaron el juicio hasta para finales de febrero del otro año, cuando ya esté el nuevo gobierno.







VARA. Ajá, pero a Javier Pastor -que también se ha reportado enfermo- lo miden con otra vara y va a juicio por el zoom. Ajá, ¿y Kevin Solórzano?







HORA. Llegó la hora -esta noche- de la inauguración de Palmerola, aunque vale aclarar que el primer vuelo será hasta el 17 de noviembre y que todavía no está certificado.







RUSOS. ¡Eureka! Por fin le cayó el veinte a los “analistas” que Toncontín dejará de ser rentable y que, el día menos pensado, desaparecerá. Jueeeeee... Los rusos se los van a llevar.







VAIVÉN. Ya días, por no decir meses, les venimos diciendo aquí que eso de los aeropuertos funciona, como todo negocio, al vaivén de la oferta y la demanda.







CHINA. Las líneas aéreas y todo negocio que opera en un aeropuerto -aquí y en la China- lo hacen donde tienen rentabilidad y no van a estar en un lugar solo por lástima, por regionalismos o por nostalgia.







COSTOS. Pretender obligar a una compañía aérea a que venga a Toncontín -con los seguros y costos tan altos- es como pedirle a la gente, por lástima o por lo que sea, que solo compre baleadas y burritas y nada de hamburguesas. La “people” hace lo que quiere con su pisto.