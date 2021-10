PATA. El hombre de El Chimbo anda brincando en una pata de la felicidad por la alianza y asegura que “así se pegan botones”.



YANI. Ajá, ¿y qué ondas con Yani? Esa es la pregunta del millón. Se encarama o no se encamara. Va hasta el final o no. To be or not to be.



CUNDE. En el gonfalón rojo-blanco-rojo cunde el pánico ante el temor de una desbandada de candidatos a alcaldes y a diputados, lo que le vendría a dar el tiro de gracia.



LEY. El de los chocoyos jura por Ricardo que ni el señor de la tele ni la bailarina pueden ir de candidatos a resignados, que lo prohíbe el 115 de la Ley Electoral. Será.



VUELTA. El olanchano hasta casi se da vuelta en su camioneta -frente a las Torres Metrópolis- cuando venía de misear, ayer en la madrugada, con SN y PB.



ACHOTE. Pero la bulla es que no solo SN y el líder supremo de Libre fueron los cocineros de la nueva alianza. La “Mujer Araña” jura que el oráculo de la carretera al batallón fue el encargado de llevar el achote, el apio, la cúrcuma y la salsa soya. “I can’t believe it”.



LENGUA. Avisa Suyapita, la jefa del CMH, que mejor se muerde la lengua y no opina sobre la nueva alianza, “porque cuando yo opino, soy dura y mejor me quedo callada”.



TORPEZA. “Pero, agrega, jamás había visto tanta torpeza y sí me da mucho pesar haber escogido tan mal para mi primera participación política”. Suyapita va de candidata a diputada con Nasralla.



CHICKEN. Preguntan algunos que porqué Libre y el PL mejor no apoyan a “Power Chicken” en SPS, que es el único que le gana a “Cali” en varias encuestas. Los demás, dicen, incluido Toñito, le hacen los mandados al alcalde.



JUCAS. No todo es miel sobre hojuelas, con la nueva alianza, algunas bases andan jucas por todos los insultos de Nasralla a Xiomara y al líder supremo de Libre.



CAÍDA. El señor de la televisión iba viento en popa en las encuestas, pero en cuanto contrató los servicios del Barquero, se vino a pique y ya nadie pudo detener su caída.



BANDO. Chávez Madison avisa que el PN y el “papi” seguirán enfocados en la familia y en contra de los matrimonios del mismo bando y que la alianza es porque están desesperados.



INGLÉS. Confirmado por Medicina Forense, la abogada que se echó a la maestra de inglés andaba bien a pichinga.