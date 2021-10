AIRE. Si la culpa solo fuera de la “people”, pues, hombre. El problema es que, ya sea por A o por B, los trillizos del RNP han fallado en la entrega del DNI y no pueden dejar a la gente en el aire.



VÁLIDA. A ver si hoy convocan de urgencia al zoom del hemiciclo y prorrogan la vieja, no para votar, sino, para que siga siendo válida en todo tipo de trámites.



MAREA. Anteayer JOH mandó fotos de una caminata que dio entre el Conejo y la Bahía de Chismuyo, en Alianza, Valle, a donde se llega a pincel cuando baja la marea.



FALLO. Ahora anuncia JOH el envío de un decreto al CN para ratificar la soberanía catracha en el Golfo de Fonseca y la ratificación del fallo de La Haya, inapelable aquí y en la China, diga lo que diga Bukele.



PLEITO. La oposición salvadoreña cree que Bukele anda buscando excusas para otro pleito con Honduras y asegurar así su reelección.



COLISIÓN. Advierte la rectora, con mucha propiedad, que la tecnología podría colisionar con la realidad el mero día de las elecciones y se deberían tomar los correctivos a tiempo.



CNE. En esas redes le han dado duro a una camioneta blindada, full lujo, en la que se desplaza del tingo al tango el cascajo, asesor de la Pao y de la Rixi en sus aposentos del CNE. Será.



LUCHA. En el MP ya hubo brinco y medio por las reformas al Código Penal aprobadas en la Morazánica y avisan que son un claro retroceso en la lucha contra la criminalidad. Será.



PFIZER. Para que vean que nadie es tan pobre para no dar ni tan rico para no necesitar, Honduras le prestará cien mil vacunas Pfizer a Danielito por aquello de hoy por ti, mañana por mí.



SUR. De todas maneras, en un canal informaba ayer su corresponsal en la zona sur, que muchos nicaragüenses están viniendo a vacunarse a Choluteca.



BRUJO. Sepa Judas de qué o de quién estará bien agarrado Coitito, porque más temprano ya había salido a decir que él está tranquilo y sereno, como el brujo de La Paz.