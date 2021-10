HULE. En varias planillas de diputados han aparecido unos que ya participaron en las primarias y salieron hule. Ajá, ¿y no era que eso no se podía, que el que perdió, ya no podía participar?



DNI. Pues, hombre, Hilario, a partir del próximo sábado podrían comenzar a exigir el nuevo DNI para cualquier trámite en bancos, comercios y en el gobierno, así es que, ya están sabidos.



LUNA. La gran jodida es que los trillizos del RNP están crudos con las entregas y, como la “people” del mentado proyecto Identifícate ha estado en paro por falta de pago, el cierre de las entregas está como en los cuernos de la luna.



VIEJA. O sea, Sancho amigo, que no tarda en aparecer un diputado por allí pidiendo que prorroguen la vieja, hasta el 15 de noviembre, y luego que mejor se vote con las dos. La mismita historia de siempre.



RNP. Y así va a continuar ese pobre RNP mientras siga en manos de los partidos políticos. Así nació y así morirá hasta que lo despoliticen.



RASEL. Saludes les manda Rasel desde San Petersburgo, donde anda en busca de observadores para las elecciones del 28 de noviembre.



MEJOR. Tan lejos que van a buscar observadores, para que luego digan que todo fue miel sobre hojuelas en las votaciones, aunque nada que ver. Mejor que aproveche para visitar el Palacio de Invierno de los Romanov y la tumba de Rasputín.



COITO. Todavía no llegamos al 28 de diciembre, pero si algún iluso creyó que iba a renunciar luego del nuevo ridículo de la Selección, cayeron por inocentes, les manda a decir Coito. Ja... je... ji... jo... ju...



2026. ¡Ahhh! y como la tortuga, cuando le estaban volando maceta porque no se apuraba, Coito avisa que si le siguen pidiendo la renuncia, se quedará hasta el mundial de 2026.



PÍO. Ajá, y cómo es eso que la abogada que mató a la maestra de inglés no se quiso someter a la prueba de alcoholemia y en Tránsito no dicen ni pío. Él o la que no la debe...



SOLO. Para que vean los efectos de la vacunación, avisa Fredy Guillén que los triajes en la capital y en SPS reportan una ocupación solo del tres por ciento. ¡Ahhh! y en la UCI del Tórax ayer solo había un paciente.



CORRA. Pero esto no es para que la “people” se confíe y baje la guardia, sino, todo lo contrario, para que corra a vacunarse quien no lo haya hecho y seguir con las medidas.