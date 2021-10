SIETE. Bueno ¿y qué fin tuvo la bendita depuración policial? Los Omares, los Albertos y demás hierbas, no volvieron a aparecer con los listados aquellos, y el sábado le cayeron a siete narcochepos de un solo pencazo.



CÉLEO. Pocos sabrían que Céleo González -último sobreviviente y uno de los líderes icónicos de la histórica huelga del 54- aún vivía. Murió el pasado sábado, a los 100 años. QEPD.



550. Killa jura que no hubo palmos por accidentes de tránsito en el Morazánico, que se movilizaron medio millón de catrachos, y dejaron una derrama de 550 millones.



CORTE. “El que no trabaje a la par mía, corte de chaleco, papa”, anunció el “papi” en su gira del fin de semana por todos los confines de Lempira e Intibucá.



VIDA. El candidato azulejo también reafirmó que él es pro vida, pro familia y que la creación de Dios no tiene discusión.



SON. El señor de la televisión jura que la ONU, la OEA y la UE son cómplices del PN, de Libre y del Partido Liberal. “I can’t believe it”.



CANCHA. Avisa Xiomara que a partir de hoy regresa a la cancha, para incorporarse a tiempo completo a la campaña, luego de una semana de reposo absoluto por motivos de salud.



TAPAZO. Mel y Melito le echaron la vaca al señor de la televisión, luego que en pleno tracateo del feriado, lanzó el tapazo de que parientes de Xiomara están hasta los queques en los Pandora Papers.



ROBAR. Mentir y propagar falsos rumores es repugnante, y la “historia nos enseña que aquel que miente para causar daño es capaz también de robar y de matar”, le contesta el olanchano. ¡Vaya, jodido!



OLIVIA. El T le salió por la C a los que armaron gran escándalo por el “atentado” en contra de la Olivia, pero no Newton-John -la que salía con Travolta, sino, Zúniga. Ya estaba la maquinaria con comunicados listos para mandar hasta Ginebra y al Vaticano.



PIQUE. Avisa el Barquero que ellos no creen en esas encuestas donde su candidato sale hule, pero los que no se comen la tortilla así nomás, dicen que SN se vino a pique desde que él llegó a manejarle la campaña. Será.



VOTOS. Yani anduvo por Santa Bárbara y allá dijo que él no anda mintiendo, para conseguir votos, como los otros candidatos. Será.



CAJA. Ajá, la última de Bukele es que, según la oposición del FMLN y de Arena, ahora se dispone a controlar el CNE de allá, pero eso allá es bueno, como también es buenísimo que el Congreso y la Corte sean su caja de resonancia. Que alguien me explique, por favor.