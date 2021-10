SINAGER. A ver si en Sinager se oye el clamor -ahora hasta de la Mesa Multisectorial- para que le den en el tuste al toque de queda, no solo en la SM, sino de tajo.







PISTO. La jura de SPS le cayó al “parqueo íntimo” y lo cerró. Hombre, qué de malo tenía el emprendimiento, si en medio de tanta ansiedad por la pandemia, lo que la “people” necesita es relajarse sin gastar tanto pisto. Pobre pueblo pobre...







ALGO. El muñeco y toda su prole de la maquila recibieron a Xiomara con 21 cañonazos. Solo les faltó la alfombra roja. Ni al “papi” recibió MC con tanto entusiasmo. Algo quiere.







DUBÁI. Saludes les manda desde Dubái la ministra de Turismo. ¡Qué divertido! Se fregaron si creyeron que toda esta semana no había podido ni dormir planificando la mentada Semana Morazánica.







PERSA. Pero que los tour operadores, pequeños hoteles ni nadie se aflija ni se afloje, porque regresa la otra semana, y les traerá su alfombra persa de los EAU.







ANA. Sepa Judas por qué, pero casi todos los ministros(as) que han pasado por Turismo han creído que sacarán adelante la llamada industria sin chimeneas viajando ellos. A una hasta le decían “Ana del aire”. ¿Verdad, Tavo Alfaro?







NORA. Tempranito se confirmó el deceso de la otrora lideresa del PN, doña Nora de Melgar, la primera mujer candidata a la guayaba en Honduras y primera alcaldesa en la capital.







JUNTA. Ex primera dama de la nación, expresidenta de la Junta Nacional de Bienestar Social (JNBS) y expresidenta del Comité Central.







VIEJA. En la campaña electoral denunció que Callejas y su séquito la traicionaron cuando aceptaron ir a las elecciones con la vieja, con la vieja identidad, a pesar de que el acuerdo era ir solo con la nueva.







BURRO. A doña Nora le tocó burro amarrado con tigre suelto en su campaña. Hasta mucho hizo la señora, porque las mismas mujeres se le dieron vuelta en lo parejo, lo mismo que el lado oscuro de su partido y toda la turcada. QEPD.







PICHO. Doña Nora padeció durante los últimos siete años la misma enfermedad de Picho Goldstein, conocida como Lou Gehrig, y tenía 78 años.







INVENTAR. Que ya dejen de inventar con eso de las vacunas que están a punto de vencerse, manda a decir la Berenice, que nada que ver, y no sabe con qué propósitos echan a rodar esos globos sonda.