BONOS. Avisa JOH que Honduras es el país más afectado del planeta por el cambio climático. A ver si se oye en la mentada comunidad internacional, porque otros son los salvados con los bonos por carbono.







CHIMBO. Internado de emergencia el hombre de El Chimbo, por el covid, con problemas en un pulmón. Pero mandan a decir que está estable y recibiendo tratamiento hospitalario.







CALDERA. Se la tienen jurada al Kelvin y todos los caminos indican que no lo dejarán trabajar en paz ni a sol ni a sombra. A ver en qué termina todo ese desmadre en el CNE, convertido de nuevo -por desgracia- en una caldera del diablo.







BOICOT. Ajá, y si la Pao y la Rixi ahora boicotean hasta las juramentaciones de los consejos departamentales y municipales, ¿quién, entonces, es el que está torpedeando las elecciones?







POBRE. El desmadre ahora es por la exhibición de los listados electorales, que si debe o no haber prórroga, que a quién le toca aprobarla, que si los exhiben en las salas de cine o en el parque central. Pobre pueblo pobre...







CNE. Pareciera que los políticos -y sus ventrílocuos(as) en el CNE- no están bien como están. Por eso es que empiezan las especulaciones de que algunos no quieren elecciones, sino armar un cachimbeo para luego montar una constituyente.







ALIANZA. Ahora es que el señor de la tele no descarta una nueva alianza con el olanchano y Xiomara. Ajá, y no ha andado gritando que le hicieron la ponga, que lo traicionaron y que no sé qué, que aquí que allá.







SUMARSE. Pero desde el búnker de Mel avisan que a SN solo le quedaría sumarse a apoyar a Xiomara, sin condiciones, porque ahora la tortilla se dio vuelta.







AMIGOS. Preocupados los amigos, compadres y parientes del “resignado” de El Hatillo por sus alocados tiktoker, y no saben qué está pasando con él. “I can’t believe it”.







COVID. Los hospitales públicos reportan reducción de pacientes covid, aunque, conociendo a la “people” de aquí, mejor no hay que decir nada, porque si de por sí todo mundo anda en carnaval, no digamos si se enteran de que la cosa va bajando.







TOQUE. Y todo porque no quieren suspender el toque de queda. Como los ilustres de Sinager comen los tres tiempos -y bien comidos- y reciben su salario puntualito a fin de mes, creen que todo mundo vive como ellos.