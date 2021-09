LUZ. El Congreso y Mauricio Oliva se le pararon en 30 a la tal CREE ante el nuevo leñazo a la luz, y JOH les manda a agradecer por haber apoyado su iniciativa.



VIL. Los trillizos de la Política Limpia avisan que ya está en vigencia la prohibición para que los funcionarios-candidatos anden inaugurando obras, por aquello de las ventajas sobre los que están en la vil llanura.



PAPI. Pero con el “papi” se fregaron, porque el hombre never and never ha inaugurado obras ni colocado primeras turuncas.



SIETE. Pues, hombre, Hilario, el llevado y traído TREP ya es una realidad, así es que ahora solo queda esperar que el N-28 no sea un desmadre y los argentinos salgan con un domingo siete.



TONO. Y, de nuevo, ojalá y aquellas que dijimos bajen el tono, porque a cada rato dele que dele con que llueve, truene o relampaguee. Las amenazas y el lenguaje bélico no son buenos consejeros, “pior” en tiempos electorales.



OTROS. Ajá, y cuando los otros respingan ante esas amenazas, salen con el estribillo de “ataques de género”.



JUSTAS. Si ya está el TREP y otras hierbas, ahora, a trabajar más y a hablar menos se ha dicho, para garantizar elecciones justas, trasparentes y confiables, gane quien gane.



AMBOS. El “papi” y Chávez Madison recorrieron ayer varias colonias y aldeas del DC, y ambos prometieron seguir sacando adelante la ciudad, el uno desde la AMDC y el otro desde el Juan Pablo.



VOLARIS. Avisa Volaris que ya viene a cubrir la ruta SPS-San Salvador, con pasajes a menos de cien dólares, los mismos que por ahora cuestan 400, 500 y hasta 700 verdecitos.



DÍA. Luego seguro vendrá a Palmerola, así es que ya no habrá necesidad de perder un día en carro hasta guanacolandia. Y Spirit arriba el 17 de noviembre a Palmerola.



BICI. Una novela con final feliz, la chepa de Cholu encontró la bici que le habían peinado al aventurero alemán, y ya se la devolvió sana y salva. Y, colorín colorado...



GRACIA. Los medios convencionales como la radio, los periódicos y la televisión se han erigido, una vez más, como los grandes baluartes en la defensa de la democracia frente al poder destructivo de las redes fecales. Por eso los gobiernos en varios países los están apoyando, lejos de acorralarlos y darles el tiro de gracia.