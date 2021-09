TREP. Hombre, para que se acabe la lloreta y la alegadera por el mentado TREP, que la Pao y la Rixi firmen el contrato -bajo su responsabilidad- y el Kelvin emita un voto particular. 2 a 1. Punto.







TOQUE. Que ni sueñen con la suspensión del toque de queda, le manda a decir la “people” de Sinager a los hoteleros y comerciantes, así es que, ya están sabidos.







PIYAMA. O sea que la Semana Morazánica será a medias, porque, si a las 9 o 10 de la noche ya todo mundo debe estar en piyama y con gorrito, quién sabe, papa...







VOTO. Avisa Yani que, a pesar de su rebeldía, de los ataques y otras hierbas, si le tocara votar en la capital, le echaría el voto a Martelito, porque para él lo primero es la unidad del PL.







LOMO. Chávez Madison jura que esas alianzas entre los Godos, los Martelitos o los Aldanitas, no le quitan el sueño, y le manda a decir a los ilustres que mejor vayan alistando el lomo para la marimbeada que les pegará el 28-N. Será.







BURROS. El “papi” tuvo misa con los caficultores y les dijo que está firme con ellos, que les meterá el lomo duro y parejo en su gobierno, y que les pone a la orden sus burros.







UNIDAD. Reaparece el chelito Micheletti y avisa que el PL ya logró la unidad que tanto buscaba y que, llueva, truene o relampaguee, ganará las próximas elecciones. Será.







PESAR. Enormes muestras de pesar recibe el excandidato presidencial y diputado liberal Mauricio Villeda por el deceso de su hermano menor, Leonardo. QEPD.







PEINE. La ENEE y la EEH, que ahora se llevan como el pan con mantequilla, le cayeron ayer con todo y chepos a dos grandes empresas industriales que han estado peinando energía hasta por tres millones.







DANLÍ. Hombre, sería bueno que Madero, el ministro general, diera una explicación sobre la reasignación del pisto que estaba para el Hospital del Trauma, porque lo mismo pasó con el préstamo del BID para terminar la carretera a Danlí.







OLIMPIA. Perdón, papaíto, no lo vuelvo a hacer, le manda a decir la Federación de Surinam a los leones del Olimpia. Que conste, ni el entrenador ni los directivos tienen vela en ese vergonzoso acto de los jugadores.







VACUNA. A raíz de que allá también hay orates y desquiciados mentales que no se quieren vacunar, al presidente de Costa Rica no le ha quedado de otra que declarar obligatoria la vacuna.