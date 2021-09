AIRE. La bulla es que Cubas y Chilo se dispararon solos y que en el Central Ejecutivo les jalaron el aire. A ver si llegan hoy a la rueda de prensa a unirse a Aldanita.







GODO. En el Central Ejecutivo también han aclarado que no han negociado alianzas con Godo, ni con ningún otro cachureco, y que lo que ocurrió es que Godo llegó al PL a ofrecerle su apoyo a YR.







GRACIAS. Todo esto es gracias a las gracias del hombre de El Chimbo, que dejó enchutada a la “desgracia cristiana”, primero sin candidata y luego, como para rematar, él también renunció a su diputación por Olancho.







MEJOR. La bulla es que Pepe mandó a levantar una encuesta en las pampas y no salía ni a cañonazos, ni él ni su hijo y, para no exponerse a una marimbeada, mejor se zafó.







TAMBIÉN. A Godo también lo dejó enchutado como candidato de la DC a la AMDC, y ahora el otro anda dando bandazos, viendo cómo puercas hace para alzar vuelo.







CABRA. Todo ese desmadre del PL por culpa de Martelito. Para qué se meten a política estos muchachos si andan más perdidos que una cabra en medio del desierto del Sahara.







SIETE. Avisa Hugo Noé que Libre -si gana las elecciones- renegociará esos contratos de energía que cuestan hasta 15 centavos el kilovatio hora, y allí nomás, en El Salvador, cuestan siete centavos.







TOQUE. A ver si se oye en Sinager con esa solicitud de los pequeños hoteles y otras hierbas, para que, al menos en la Semana Morazánica, suspendan el mentado toque de queda.







JUSTO. Si lo que quieren es que la “people” de esos negocios se rebusque en el feriado, justo es que suspendan el toque, porque si no, la cosa será a medias.







IHTT. Esos señores del transporte andan de “mirame y no me toqués”, y ayer ya estaban amenazando otra vez con paros, solo porque vieron a unos taxistas en el IHTT. Por suerte Mauricio Oliva les aprobará hoy el tal fondo de garantía.







PREMIO. Caramba, compa, como dice aquel, quién entiende a la bendita “comunidad internacional”. Danielito ha aniquilado -política y hasta físicamente- a la oposición y el domingo, como premio, España le mandó medio millón de AstraZeneca.







CIEN. Ajá, y es la cuarta entrega que le hacen al “prócer” nicaragüense. Y aquí que a puras cachas mandaron cien mil vacunitas el otro día.