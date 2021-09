TREP. A ver si esta semana aterrizan de una vez con el mentado TREP, porque este viernes ya es octubre y el domingo arranca la Semana Morazánica, así es que si esta semana no hay nada, quién sabe...







LOCO. La gran jodida es que el Kelvin reafirma que mientras los paisanos de Maradona no presenten las tales garantías, ni loco firma.







FIRMA. Ajá, y Anduray le manda a preguntar a la Rixi y a la Pao que si tanta era la fregadera por el tal TREP, por qué no firmaron ellas el contrato. Será.







RNP. Otros que deberían soplar si quieren cumplir la meta son los trillizos del RNP. Todavía les falta entregar más de un millón del DNI y el tiempo se acaba.







FINES. Ahora hay vacunas de sobra, pero si no hay jornadas de vacunación los fines de semana y hasta en la noche, quién sabe que llegue la inmunidad de rebaño.







PAPI. Intensa actividad del “papi” en diferentes puntos de la capital, incluido El Pedregal y la 21 de Octubre. El hombre de los burros también anduvo por la “jeiba” y Sulaco.







PATUCA. Xiomara anduvo por la zona de Patuca, en sus territorios de Olancho, y visitó otros sectores de las pampas, donde reafirmó su oposición a las ZEDE







ENEE. Auditoría forense en la ENEE, anuncia Hugo Noé, virtual gurú del nuevo gabinete económico si Libre se queda con la guayaba.







SATÉLITE. Yani y Toñito Rivera anduvieron en varias colonias de SPS, incluido el populoso sector de la Satélite, donde se pronunciaron en contra del aborto.







ZOOM. Sesión por el zoom mañana en el hemiciclo, para complacer peticiones de los señores del transporte, con el fondo de garantía. Ojalá y con eso ya dejen de jorobar.







OLIMPIA. Expulsados los pisteros del Olimpia, y con toda razón, del torneo de la Concacaf, aunque algunos creen que se han quedado cortitos con el castigo.







PEDRO. Hasta a los directivos del club se han llevado en la chalana esos bárbaros. A quien le deberían jalar el aire es al jefe de la delegación, porque ese señor jamás debió haber entrado al camerino, como Pedro por su casa.







ABORTO. Quienes voten a favor del aborto serán cómplices de homicidio, les manda a decir el cardenal Rodríguez.







OIC. Iván Romero Martínez, nuevo presidente de la OIC. Ojalá y hable con la “people” del Ihcafé de aquí, para un mejor trato para los caficultores.