CEPAL. La pandemia vino a agravar la pobreza y las desigualdades en América Latina, según la Bárcenas de la Cepal. Caramba, cómo puercas habrá hecho, para semejante descubrimiento. “I can´t believe it”.



LUNES. Que cuidadito fallan el próximo lunes y lleven a sus hijos de 12 años a vacunarse con la Pfizer, sin ningún requisito, le manda a decir JOH a la “people”.



AMDC. No os preocupéis, le mandan a decir a los liberales desde el Central Ejecutivo, que si no se aterriza en un acuerdo con Godo para la candidatura a la AMDC, pondrán de candidato a Fernando Anduray. Congratulations...



PAPI. El “papi” anduvo ayer por Sulaco y Victoria, en Yoro, y allá dijo que never and never ha tocado un centavo de los impuestos de los capitalinos y que su carta de presentación es trabajo y más trabajo.



TREP. El mentado TREP sigue en los cuernos de la luna y todos los caminos indican que, a la hora de la hora, se volverá a la contada con el ochón de ocote.



JUGAR. Ajá ¿y la huella dactilar? Todo indica que las elecciones volverán a ser como han sido desde los tiempos de Rosuco y que serán los medios electrónicos los que se la volverán a jugar.



JULIÁN. A propósito de Rosuco, hoy retumbará en La Paz con el cumpleaños de Julián Suazo y de Juliancito, con el “happy birthday”, torta, tamales y todos los mikis.



2009. Fernando González, candidato de Romeo a la AMDC, ha revelado que fueron compañeros en una universidad privada con Jorgito Cálix, el diputado de Libre, y que en 2009 eran de los furibundos blanquitos que salieron a marchar en apoyo al chelito Micheletti y el tal golpe. Será.



FIJOS. Que nadie se aflija ni se afloje, le pide la EEH a sus empleados, porque, a pesar de la intervención, todos están fijos en sus chambas y tienen todo el apoyo de la administración en reconocimiento a su profesionalismo y trabajo.



VUELTA. Cien verdecitos le dio a cada jugador del Olimpia, ha revelado el vice de Surinam, quien no vendrá a Honduras en el partido de vuelta porque es uno de los más buscados por la Interpol por narcotráfico.



DOBLE. ¡Ahhh! y el que echó dos goles -dice- le pidió doble marmaja, entonces le dio 200 dólares, y también al portero, porque no se dejó echar ni un gol. Ja...je...ji...jo...ju...



PENAL. Algunos solo se acuerdan de Matta, cuando estaba en la PC del barrio La Hoya, y se ponía a repartir billetes de a cien entre los custodios del penal.