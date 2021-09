ABORTO. El bigotudo olanchano ha aclarado que ni Libre ni su candidata han prometido, en ningún momento, darle luz verde al aborto.







PELLIZCOS. Varios dirigentes liberales se desayunaron hasta ayer de que Godo podría ser su candidato a la AMDC y no lo podían creer. Una de las ilustres hasta pidió que la pellizcaran por si no estaba soñando. Será.







TREP. Reafirma y recontraafirma el Kelvin que no firmará el contrato del mentado TREP hasta que se hayan borrado todas las dudas habidas y por haber, así es que ya están sabidos.







PAVOR. Pero la Rixi insiste en que los cachos le tienen pavor al TREP y por eso ya no hallan cómo torpedearlo. Será.







CHICKEN. Avisa Power Chicken que, a partir de hoy, se esconderá porque tiene miedo que “Cali”, el alcalde de SPS, “me mande a matar”. Será posible.







PINCHES. Power Chicken también le vuela maceta a los “siete regidores cobardes” de oposición, por ser -dice- cómplices del alcalde. “Pinches cobardes”, los llama.







SEIS. Será cierto que seis de los candidatos a regidores de la alcaldía de Santa Lucía, aquí cerquita de la capital, son funcionarios públicos y el CNE no los ha inhabilitado.







AMOR. Vaya, para que vean, ahora en el PSH todo es amor y paz con el comisionado cholutecano luego de la integración de las planillas.







MATÍAS. La Matías y otras hierbas de la Unión Europea vienen soplando otra vez como observadores a las elecciones del 28 de noviembre, así es que, ya saben.







CUERPO. El moreno vicepresidente de Surinam aclara que le repartió billetillo a los jugadores del Olimpia no por lástima, sino porque se entregaron en cuerpo y alma en el partido. Ja... je... ji... jo... ju...







MEJOR. O sea que Messi y Cristiano Ronaldo ya serían multimillonarios -más todavía- con este hombre. Ummmm... Por qué mejor no se cuenta una del Capitán América.







SIENTEN. Por lo menos los jugadores sienten un poquito de vergüenza por el video que se filtró y ayer regresaron enmascarados, como los “anonymous”, por Toncontín.







VACAS. La Guardia Nacional de AMLO tenía cercados en la frontera a los pobres haitianos, como a vacas, para luego expulsarlos. Solo recuerdos quedan de aquellas poesías que el bueno de AMLO le recitaba antes a los migrantes y al “derecho a migrar”.