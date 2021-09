PLANCHA. Los candidatos de los cuatro partidos “grandes” andan desjuiciados pidiendo el voto en plancha para controlar el próximo Congreso. Y adivinen por qué. Ja...je...ji...jo...ju...







PLATOS. Los partidos de maletín -o de USB como les dice Rasel- van a pagar los platos rotos si los grandotes se salen con la suya con la plancha, porque no sacarán ni un diputado.







PIDEN. En el PSH hubo protestas frente al CNE para exigir la depuración de planillas y piden las cabezas de Alan Macoto, Suyapita, Maribel Ya y de Ligia, porque juran que son infiltrados. Será.







ABORTO. Avisa Yani que el gonfalón rojo-blanco-rojo está en contra del aborto aquí y en la Conchinchina, así es que, ya están sabidos.







TREP. Ojalá y, por la transparencia del proceso, arreglen ese desmadre de la empresa que contrataron para el mentado TREP. Si es que todavía hay tiempo.







CNE. Al margen de la denuncia de los cachos, en el mismo CNE han admitido desde ya días que la empresa -que tiene cero experiencia- se ha hecho la currita con las garantías.







DÍA. El problema es que, si no componen ese desmadre ahorita, las denuncias, la lloreta y hasta el cachimbeo será el mero día de las elecciones y no es justo. Ya suficiente con tanto despelote.







PUNTO. O contratan otra empresa, con experiencia y que cumpla con las garantías, o que digan de una vez que no habrá TREP por esto o lo otro. Punto.







TOUR. Eso de los transportistas suena como si los tour operadores se tomaran las carreteras por la falta de turistas, o los restauranteros por la ausencia de comensales en la pandemia. Se supone que son empresarios privados.







IHTT. Si se vuelven a tomar las calles y bulevares, el IHTT -si es que existe- debería aprovechar para cancelar la mitad de los números de taxis y de buses, porque solo en Tegucigalpa hay más que en París, Londres y Nueva York.







COOL. Ahora es el “dictador más cool del mundo mundial”, manda a decir Bukele. ¡Qué divertido! Pero, sus fans catrachos andan emocionados y le mandan picos, incluidos los alcaldes.







ONU. Pues, hombre, Hilario, los talibanes están pidiendo hablar ante la ONU y que, si no es mucha molestia, que en NY los reciban con alfombra roja y 21 cañonazos. Conociendo a Biden no sería nada extraño que así sea.