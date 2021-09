XIOMARA. En la CCIC, otrora territorios del Barquero nasrallista, recibieron con bombos y fanfarrias a Xiomara, en la presentación de su plan de gobierno “Bicentenario Libre”.







RESTITUIR. La candidata de Libre promete “restituir el Estado de Derecho”, bajar los combustibles y la luz, no aplicar nuevos trancazos en impuestos y otras hierbas y aumentar las inversiones.







LGBTI. Se queja Xiomara que hay una “campaña sucia” en contra de su propuesta a favor de los LGBTI. Por cierto que un grupo de mujeres azulejas le cayó ayer en vaca en el Comité Central, en defensa, dijeron, de la vida.







PLAN. El señor de la televisión presentó ayer su plan de gobierno, siempre acompañado de su Iroshka y de PB, el lugarteniente del Toty.







TODOS. Avisa Salvador que su prioridad al llegar a la guayaba será investigar la corrupción en todos los gobiernos e hizo énfasis en que de “todos los gobiernos”. ¿Estáis oyendo PLS, MZR, RM, CF?







CICIH. Anuncia el líder supremo del PSH que traerá la CICIH a Honduras, no la MACCIH, le dará viento a la Ley de Colaboración Eficaz, para los sapos, y a un nuevo Código Penal, donde nadie se escape. Fumen, uñudos...







TJE. Lamenta Benedic, el diputado del Pinu, que con el proyecto de ley del TJE lo convierten en un elefante blanco y todas las facultades se las pasan a la salita aquella. Será.







VOTAR. A la Rixi y a la Pao le echa el muerto Anduray por el millón y pico de hondureños, que no podrán votar en las elecciones del 28 de noviembre, porque les cambiaron el domicilio.







MISA. Anduray jura que la Rixi dijo en una misa del Consejo Consultivo que estaba en contra de dejarlos votar en los centros donde ejercieron el sufragio en 2017 y, como la Pao, asegura, hace todo lo que ella dice. Será.







CASA. El bigotudo olanchano ha tirado la casa por la ventana por su cumpleaños y sus nietos, yernos, nueras y bases se lo han celebrado a lo grande. Hasta su amigo Romeo lo ha felicitado. ¿Y Micheletti?







DIEZ. Otro que está hoy de manteles largos es el hijo pródigo de la San Francisco. A propósito, Marvin Ponce jura que el “papi”, está diez puntos arriba.







ENGELS. El talibán salvadoreño anda maleado con los gringos, porque dice que no incluyeron ni un funcionario catracho en la mentada Lista Engels. Será.