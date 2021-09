CUENTAS. Mañana martes destapan la olla con los nombres, apellidos y hasta las generales de los candidatos y candidatas -por aquello del género- que no han rendido cuentas, avisa el Franco de los trillizos de la Política Limpia.







TROYA. A ver si la lista incluye al Caballo de Troya del PL, que el CNE tiene meses de estarle pidiendo cuentas del billete que le dieron para las primarias y, hasta el sol de hoy, neles pasteles.







GIRAS. El Congreso inicia esta semana un ciclo de giras por todos los confines de la patria para la entrega de premios y reconocimientos a los diputados infantiles. Como las sesiones fueron por zoom. La primera visita será hoy en Juticalpa, Olancho.







VIENEN. Avisa Óscar Rivera, el nuevo power del RNP, que los dos últimos lotes del DNI ya vienen en camino desde Polonia, y ya pasaron el Estrecho de Gibraltar. Será.







ONDA. Por eso, dice Rivera, no habrá necesidad de prorrogar la viejita, la cual pasará a “mejor vida” el 15 de octubre. El diputado Edgardo Martínez es el que anda en esa onda.







CHUY. La Rixi y la Pao le echaron la vaca al Kelvin y mandaron al carajo el nombramiento de Chuy Mejía, el ex de la ENEE, como asesor del CNE. ¡Vaya, jodido!







BODAS. Les llovió duro el fin de semana a los promotores del aborto y de las bodas gais, ya sea en planes de gobierno o en campañas mediáticas.







OBTUSA. El primer misil lo dejó ir a buena mañana el cardenal Rodríguez, al calificar de “mente obtusa” a los y las que andan en esa onda. “Aquellos que piensan que van a conseguir votos promoviendo el aborto están equivocados”, dijo.







ABORTO. “Hay que votar por aquellos que consideramos lo mejor, no por la muerte, no por la violencia, no por los que promueven antivalores” como el aborto, agregó.







CATEDRAL. Con razón los amigos del olanchano no topan al cardenal. No tardan -en venganza- en volver a pintarrajear la catedral.







CREACIÓN. El “papi” tuvo gira por Dulce Nombre de Culmí, Catacamas y San Francisco de la Paz, en Olancho, y allá sentenció que la “creación de Dios no es discutible”.







OSCURO. Después remató Chávez Madison, candidato a la AMDC, y dijo que la “people” deberá decidir en las próximas elecciones entre la luz y el lado oscuro. El camino oscuro o malo, dijo, es de los que promueven el aborto y el matrimonio gay.







HORA. Hasta ayer, a la hora del cierre por lo menos, ni Xiomara ni ninguno de sus seguidores había respondido a las críticas a su propuesta de gobierno sobre los LGBTI. Tal vez hoy.