PAN. Para que vean que la interventora de la ENEE y la EEH se están llevando mejor que el pan con mantequilla, ayer le cayeron a los morosos por tierra, mar y aire en una operación conjunta.







SACO. Brutalidad policial en la captura del periodista Brayan Hernández en el propio centro de la capital. Lo lanzan a la paila de la patrulla como saco de papas. Si cometió una falta, que lo sancionen, pero respetando sus derechos.







CARNAVAL. Desde los dominios del “papi” en la AMDC avisan de la cancelación, por segundo año y gracias al covid, del carnaval de la capital, así es que se volvieron a bailar los bailarines.







CATEDRAL. No todo fue miel sobre hojuelas en la marcha de Libre y, para no variar, volvieron a pintarrajear la Catedral. ¿Por qué mejor no se pintan el fundillo?







LGBTI. Los LGBTI andan desjuiciados, pidiendo el voto para Xiomara, luego del espaldarazo que les dio en su plan de gobierno con su propuesta de acabar con la concepción hombre-mujer en la educación.







ZOOM. Denuncia la comisionada que en el hemiciclo no la dejan ni entrar a las sesiones del zoom por orden directa de Carlón, el brother del jefe supremo. “I can’t believe it”.







GRABARON. El olanchano se anda defendiendo como gato panza arriba luego que lo grabaron repartiendo billetillos de a cien yucas, no de cincuenta, entre sus seguidores.







NIÑO. El líder supremo de Libre jura que un niño se le acercó, le pidió pisto y, como él tiene un corazón tan grande, le dio sus cien pesitos y resulta que luego le cayó una grulla. Pero los que salen en el video ya están garrudos.







TITO. Allá en Trojes columbraron al “papi”, de nuevo con los burros puestos, y le pidió a los campesinos que lo vean “como Tito, un compañero más para trabajar juntos y salir adelante”.







CONEJO. A oídos de Bukele y de los achichincles que le andan endulzando el oído con el conejo, en su discurso de independencia JOH ha advertido que las Fuerzas Armadas están más que listas para defender hasta el último milímetro del territorio hondureño “por tierra, mar y aire”.







PROTESTA. Primera protesta masiva contra Bukele y ya salió acusando a la comunidad internacional de financiarla y calificando de “perversa” a la oposición. Y, espérense en unos seis meses, al mamo va a mandar a cualquiera que le murmure.