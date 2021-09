SICA. A propósito del Bicentenario, lamentan que aquí somos “tan unionistas” que la región ya lleva dos meses sin secretario general en el SICA y ni en eso se han puesto de acuerdo. Ja... je... ji... jo... ju...







EUROPA. Y qué tal si aquí tuviéramos, como en Europa, idiomas, razas, monedas -antes del euro- y religiones diferentes. Ya nos habríamos matado.







PATAS. Somos los mismos indios patas rajadas, perros para comer frijoles y tortilla, y solo pasamos agarrados de las greñas.







CASI. Avisa Cárleton Dávila que es casi un hecho que él será el candidato del Partido Liberal a la AMDC -mediante una alianza de hecho- porque resulta que los liberales no tienen candidato.







CCEPL. En el CCEPL ahora solo le dicen el traidor a Martelito y juran que se quedó arriba por andar mal acompañado. Pobres liberales.







PELO. En el PSH andan del pelo, sin saber qué hacer, porque resulta que Julio Larios les dejó un gran desmadre con las planillas y hay presuntos candidatos que no contestan ni los teléfonos.







LATE. La bulla entre el séquito de SN es que muchos de los integrantes de esas planillas no existen, que Julio Larios se los inventó y por eso, dicen, a SN “por fin le late que Julio era un infiltrado”. I can’t believe it.







LISTO. El olanchano y sus bases ya tienen todo listo para el desfile de mañana junto a los LGBTI. Pero juran que les “tergiversaron” lo del plan de gobierno sobre el fin de la educación a partir de hombre-mujer.







ROBAR. En esas redes le han dado duro a un video de Xiomara en el aniversario de la “revolución bolivariana”, en el que casi llora de la emoción cuando habló de Chávez y acusa a la derecha de pretender “robar esta paz, esta tranquilidad y esta justicia social que ha imperado en esta patria”. Será.







SESAL. El dúo dinámico le cayó a Alba Consuelo. Juran que la ministra favoreció a dos de sus hijos y a su nuera con jugosos salarios, pero ella jura que sus hijos ya trabajaban en la Sesal.







AFICHES. Llorando Luis Sosa, dirigente magisterial y candidato de Libre, porque le apearon sus afiches de los postes. En vez de dar el ejemplo como “maestro”.







TACO. Y, mientras Luisito recibe su salario sin trabajar -y todavía se da el taco de protestar contra el sistema- los pobres maestros Proheco -que sí trabajan- siguen como almas en pena.