DESFILE. Pasado mañana no habrá desfile de colegios, pero sí de las Fuerzas Armadas. Que conste, no es por las amenazas veladas de Bukele, sino por el Bicentenario.







SALTO. También habrá salto libre de paracaidistas en el Tiburcio Carías, lo que le encanta a la “people”, y el desfile arrancará frente a la U a las 8:00 de la mañana.







SOLO. Otro que desfilará este miércoles, pero no por el Bicentenario -porque dice que solo sus amigos Maduro y Ortega son independientes-, es el bigotudo olanchano. A ver si le llega gente.







ONDA. Por cierto que, mientras Bukele anuncia que duplicará de 20 a 40 mil el número de sus soldados, la izquierda de cafetín de aquí ya días anda con la onda de pasar a “mejor vida” a las FF AA.







PAPI. El “papi” no tuvo actividad el fin de semana por su viaje a la boda de su hija, pero regresa hoy y solo se apeará del avión y se pondrá los burros, para ponerse a trabajar, trabajar y trabajar.







BASES. Le tronó la caravana de Yani en Choluteca, con Quintín a la cabeza, lo mismo que las reuniones con las bases coloradas. Y esto que el Caballo de Troya y sus caballitos no descansan.







CIPOTES. Ni porque están en campaña se vieron políticos celebrándole el día a los cipotes, a excepción de Chávez Madison, que anduvo en barrios y aldeas.







MAÍZ. Ahora que el Kelvin es el nuevo power del CNE, la muchachada de la prensa espera más equidad en el acceso y en el trato, porque solo a ciertos medios les regaban maíz.







FIRME. Avisa Kelvin que su “compromiso firme es garantizar unas elecciones limpias, justas y democráticas”, y que el 28 de noviembre se elegirán nuevas autoridades.







VIENTOS. Ojalá lo dejen trabajar, porque, por los vientos que soplan, la dupla y compañía se la tienen jurada y no lo dejarán actuar ni a sol ni a sombra.







REGIDOR. Muy conocido en su tiempo el regidor nacionalista Óscar Salgado, que el sábado fue asesinado junto a su esposa. Residía en Villa Elena.







CARA. El “cara dura” le han clavado a Coito y compañía en esas redes. Si la Fenafuth no le ha querido volar la cabeza de tajo, agarrate de la mano y te salís, le mandan a decir.







HAWIT. Suerte te dé Dios, que el saber poco no te importe, dice el dicho aquel. En la Perla del Ulúa reapareció Alfredo Hawit, que viene saliendo del mamo, abogando por Coitito.