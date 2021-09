GUSTO. Avisa Chávez Madison que no hay problema, que con gusto se hará la prueba antidoping, una vez que el olanchano y Nasralla se la hagan.



SET. En un set de TV casi se van a los trompadas ayer Kilvito y el hijo de una exdiputada colorada -hoy de Libre- y el colega no pudo hacer el programa.



PRIMO. El primo Bill, además de jefe de campaña de YR en el DC, también ha sido ungido como gerente de campaña del PL en FM. Le surge al muchacho ser primo de ESO.



HABLAR. Resiente Will Méndez que Mel no le volvió a hablar ni a contestarle los WhatsApp desde que anunció que no reconocía los resultados. Lo habrá bloqueado, como Chuy Mejía.



PELÓN. Reaparece el “pelón 70” del PSH, Rafael Padilla, y la bulla es que anda volando en la planilla de SN en FM.



GALLUP. Caramba, compa, como dice aquel, si esos resultados de la Gallup se mantienen de aquí al 28 de noviembre, esa noche le va a tronar, porque casi hay un triple empate.



FRAUDE. Ojalá y esa noche no se enferme nadie en el CNE y deje botada su trinchera. Segurito que, con Trep o sin Trep, con o sin huella dactilar, los perdedores alegarán fraude.



TRES. Los liberales andan brincando en una pata porque, según la Gallup, YR es el único que ha crecido tres puntos, desde mayo, y la tendencia es hacia arriba.



PAPI. En cambio, tanto SN como XC han bajado, mientras el “papi” lidera el sondeo con tres puntos de diferencia.



NADIE. En lo que coincide el sondeo de la Gallup con tantos otros, públicos y privados, es que el gran ganador hasta ahora es “don nadie”, porque un 30 por ciento de los electores todavía no sabe por quién votará.



BASTÓN. Hoy, a las 11 de la mañana, el Kelvin recibirá el bastón de mando de manos de la Pao. A ver si llegan las ilustres, aunque, así como está de marcado el dos a uno en El Prado, quién sabe.



INFORME. Con informe sobre su gestión de labores se despidió la Pao, y lamenta que la falta de confianza en las instituciones es lo que debilita los procesos.



VIENTO. La bulla en los pasillos del CNE es que andaban con un legajo de papeles, viendo cómo les daban viento, antes de la llegada del Kelvin. Será.



CASA. El aeropuerto de Palmerola lanzó la casa por la ventana en Comayagua y en Toncontín, por la celebración del Día del Niño, con participación de menores de la Fundación de Niños con Cáncer y de Fundaniquem.